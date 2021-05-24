«Роботи з дегазації проводяться постійно», - міський голова Кременчука

На засіданні виконкому журналісти поцікавилися у міського голови Віталія Малецького, як можна ліквідувати підприємство й залишити Деївське звалище без дегазації.
Мер повідомив, що роботи з дегазації проводяться постійно на полігоні. За його словами, підприємство, яке ліквідовується, відношення до тих робіт, які проводяться - зараз немає. Дегазацією займається компанія ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК».
На уточнююче запитання скільки компанія сплачує місту - члени виконкому називали суму в районі 30-50 тисяч грн в місяць, але пообіцяли назвати точну суму трохи пізніше.