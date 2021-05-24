Кременчук

«Роботи з дегазації проводяться постійно», - міський голова Кременчука

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 851

 

Журналісти запитали у мера як можна ліквідувати підприємство й залишити звалище без дегазації 

На засіданні виконкому журналісти поцікавилися у міського голови Віталія Малецького, як можна ліквідувати підприємство й залишити Деївське звалище без дегазації.


Мер повідомив, що роботи з дегазації проводяться постійно на полігоні. За його словами, підприємство, яке ліквідовується, відношення до тих робіт, які проводяться - зараз немає. Дегазацією займається компанія ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК». 


На уточнююче запитання скільки компанія сплачує місту - члени виконкому називали суму в районі 30-50 тисяч грн в місяць, але пообіцяли назвати точну суму трохи пізніше. 


У Кременчуці депутати планують ліквідувати підприємство, яке мало займатися дегазацією на Деївській горі
2
Автор: Альона Душенко
Теги: Клиар Энерджи Деївське звалище сміття сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх