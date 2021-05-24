Двоє кременчужан, які брали участь у «кривавій арці» - отримали вирок

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 137

Октябрський райсуд Полтави призначив Євгену Усенку п’ять років позбавлення волі, а Анатолія Прядка виправдав. Такий вирок двом обвинуваченим у різанині біля арки «Газетного ряду» у Полтаві. Сутички проти забудови проходу у житловому будинку сталися у квітні 2017-го. Розслідування, експертизи та судовий розгляд тривали до 20 травня, аж поки суддя зачитав вирок. Про це повідомляє видання Суспільне Полтава .









Під час акції протесту у Полтаві ножові поранення отримали потерпілі у справі – Олександр Коба та Дмитро Юденко. У цьому обвинуватили представників приватної охоронної фірми Євгенія Усенка та Анатолія Прядка. Вирок ухвалив суддя Октябрського райсуду Анатолій Савченко, який від початку вів справу.





Євгенію Усенку призначили п’ять років позбавлення волі, Анатолія Прядка виправдали. Крім того, Євген Усенко має сплатити 250 тисяч гривень компенсації потерпілому Кобі. Майже половину грошей він передав ще до вироку. Проте у суд жоден із обвинувачених не прийшов.









Раніше у суді Анатолій Прядко сказав, що своєї вини не визнає. А Євген Усенко вину визнав частково. Сказав, що ударив потерпілого Кобу ножем, а Дмитра Юденка не чіпав.





Нагадаємо, увечері 5 квітня 2017-го у центрі Полтави розпочалися сутички проти забудови арки житлового будинку, через яку можна потрапити у двір. Місцеві жителі, атовці та волонтери – проти представників приватної охоронної фірми, яку винайняв приватний підприємець. Останньому міська рада надала дозвіл користуватися аркою. Мешканці будинку були проти того, щоб проїзд перекрили, зокрема, й тому, що ним мали за потреби користуватися спецмашини – пожежні, «швидкі» тощо.



