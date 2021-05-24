Розбили скарбничку: куди подіти «четвертаки»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 294

Восени, коли україною тільки-но прошуміла новина про виведення з обігу 25-копійчаних монет всі, напевно, намагалися позбутися цього дріб'язку. ТелеграфЪ же потрапив до числа тих, у кого й досі в скарбничці він був.





За офіційними даними, монети номіналом 25 копійок офіційно вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року. Це означає, що українці не можуть більше їх використовувати під час розрахунків готівкою.





А от у банках монети мають міняти ще впродовж 3-х років у Національному банку та уповноважених банках АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ПУМБ». Тобто до 30 вересня 2023 року включно. ТелеграфЪ перевірив чи дійсно це так.





У Райффайзен Банку Аваль монети міняти у касі відмовилися, пославшись на те, що у відділенні немає спеціальної машинки для підрахунку дріб'язку. В Приватбанку монети обміняти можна лише клієнтам банку, а от у Ощадбанку дійсно поміняти дріб'язок може кожен.





Як розповіли журналістам співробітники банку, кременчужани раніше здавали дріб'язок просто масово, а тепер такі обміни відбуваються значно рідше.





«Наразі ми продовжуємо міняти гроші. Офіційно робитимемо це до 2023 року. Думаю, що до цього часу 25-копійчані монети повністю вийдуть з обігу», - говорить співробітниця банку.