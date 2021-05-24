Стаціонарного планетарію у Кременчуці не буде

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 1 108 Коментарів: 2

Стаціонарного планетарію, який мав розміщуватися у колишньому кінотеатрі «Ювілейний» на вулиці Республіканській, у Кременчуці не буде. Як сказав міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому, за передбачені кошти – 1,1 млн грн – його зробити не можна.



Нагадаємо, проєкт «Ура! Планетарій у Кременчуці!» переміг у «Громадському бюджеті-2020», набравши 1661 голос. Тому проєкт переорієнтують: закуплять мобільну установку, яку можна буде транспортувати до шкіл і демонструвати дітям.



Також проєкт «Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру», авторкою якого є відома спортсменка Ольга Ляхова, буде реалізований частково. Це бігова доріжка у парку Миру. У мерії пояснили, що сума реалізації проєкту у 8 разів більша, ніж є (тобто 8 млн замість 1 млн грн).





- Тобто ми за мільйон щось зробимо, а 7 залишимо на потім. Але проєктну документацію ми зробимо на весь проєкт. Це бігова доріжка по периметру парку Миру. Але якщо її робити якісно і класно, то вийде зараз 200-300 метрів. А далі, у наступний рік – або співфінансування, або теж «Громадський бюджет», - прокоментував мер.