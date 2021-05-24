Кременчук

Стаціонарного планетарію у Кременчуці не буде

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 1 108 Коментарів: 2

 

Бігова доріжка у парку Миру також буде реалізована частково

Стаціонарного планетарію, який мав розміщуватися у колишньому кінотеатрі «Ювілейний» на вулиці Республіканській, у Кременчуці не буде. Як сказав міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому, за передбачені кошти – 1,1 млн грн – його зробити не можна.


Нагадаємо, проєкт «Ура! Планетарій у Кременчуці!» переміг у «Громадському бюджеті-2020», набравши 1661 голос. Тому проєкт переорієнтують: закуплять мобільну установку, яку можна буде транспортувати до шкіл і демонструвати дітям.


Також проєкт «Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру», авторкою якого є відома спортсменка Ольга Ляхова, буде реалізований частково. Це бігова доріжка у парку Миру. У мерії пояснили, що сума реалізації проєкту у 8 разів більша, ніж є (тобто 8 млн замість 1 млн грн).


 

- Тобто ми за мільйон щось зробимо, а 7 залишимо на потім. Але проєктну документацію ми зробимо на весь проєкт. Це бігова доріжка по периметру парку Миру. Але якщо її робити якісно і класно, то вийде зараз 200-300 метрів. А далі, у наступний рік – або співфінансування, або теж «Громадський бюджет», - прокоментував мер.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: громадський бюджет проект парк Мира
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Коментарі: 2

454
ankrem:
Сьогодні, 09:38

Класс, Приднепровский испахабили велодорожкой, что теперь там невозможно гулять. Давайте и Мира теперь беговой испортим.

К этим тупням не доходит, что это надо делать паралельно, а не вместо ?


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Крошки абсурда:
Сьогодні, 13:25

Беговая дорожка за 8 миллионов гривен? Она что, сусальным золотом будет вымощена? 


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