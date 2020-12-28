Планетарій у Кременчуці: результати «Громадського бюджету»

Вчора, 16:35 Переглядів: 1 286

Спортивний корт, безкоштовний гурток робототехніки та планетарій — ще не повний перелік цьогорічних проєктів, що мають реалізувати найближчим часом

У Кременчуці щорічно проводять конкурс ініціатив містян «Громадський бюджет». Це інструмент, за допомогою якого громадяни можуть подавати свої проєкти на реалізацію за рахунок міського бюджету - тобто впливати на розподіл частини коштів та здійснювати власні мрії про розвиток мікрорайонів, шкіл тощо. За подані ініціативи проводиться голосування на сайті «Громадського бюджету» - таким чином містяни обирають проєкти, на які підуть гроші з міського бюджету. Є кілька категорій проєктів.





Цього року на «Громадський бюджет» виділили 14 млн 865 тис грн, а проєкти почали розглядати в жовтні. Нині вже відомі переможці. Сьогодні розглянемо ініціативи категорій «Великий проєкт», «Комунальний проєкт», а також «Квартальний майданчик».



Великі проєкти



Ця категорія включає ідеї, що претендують на суму до 1,1 млн грн.



1. Ура! Планетарій у Кременчуці!

Авторка проєкту вважає, що планетарій у Кременчуці стане дивовижною космічною подорожжю Всесвітом. На тлі зоряного неба можна буде проводити музичні концерти, творчі та ділові зустрічі, виставки, кінопокази, культурні майстер-класи й інші заходи. Одну зі стін обладнають космічним скеледромом. Також у планах рухомі панелі для зміни простору, мобільні трибуни, крісла-подушки та інтерактивна дошка. Розташувати планетарій планують у колишньому кінотеатрі «Ювілейний», що на вулиці Республіканській.





Авторка: Вікторія Стрючаліна

Бюджет: 1 100 000 грн





2. Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для занять спортом в парку Миру

Проєкт має на меті розвивати культуру бігу, ходьби та інших фізичних вправ на свіжому повітрі. Авторка - відома спортсменка - вважає, що таку ціль можна реалізувати, створивши комфортні та сучасні умови для занять спортом. Ідея полягає в будівництві поліуретанової бігової доріжки, що допоможе уникнути травм.





Авторка: Ольга Ляхова

Бюджет: 1 100 000 грн









«Квартальний майданчик»





Категорія з такою незвичною назвою передбачає окремий тип ініціатив. Вони мають стосуватися дитячих і спортивних майданчиків та полів, роллердромів та скейтпарків.





1. Крюківський спорт-корт

Мета цього проєкту — створити умови для того, щоб кременчужани займалися роликовими та іншими видами спорту. Автор вважає, що для цього треба облаштувати мультифункціональний, якісний та безпечний спортивний майданчик. Корт спеціалізуватиметься на роликових видах спорту, але не обмежуватиметься ними. Реалізовуватимуть таку ідею на вулиці Приходька, поблизу залізничної станції «Крюків-на-Дніпрі».





Автор: Вім Дантінне

Бюджет: 1 100 000 грн





2. Спортивна Петрівка - спортивний майданчик на території спорткомплексу «Юність»

Спорткомплекс «Юність», що на Петрівці, збудували ще у 2001 році. Як зазначає авторка проєкту, елементи, розташовані на його території, застаріли. Вони не дозволяють повноцінно виконувати спортивні вправи. Через те, що район знаходиться далеко від центру міста, мешканці Петрівки не можуть займатися спортом. Тож мета проєкту — створити комфортні для цього умови. Реалізувати це авторка пропонує за допомогою побудови нового та сучасного спортивного майданчика. Що важливо, конструкція деяких тренажерів дозволятиме займатися спортом людям з інвалідністю.





Авторка: Тетяна Ященко

Бюджет: 1 099 800 грн





3. Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка





Автор ініціативи зазначає, що понад 1200 людей відвідують ліцей №5, щоб зайнятися спортом. Здебільшого, це місцеві учні, їхні батьки та мешканці прилеглого мікрорайону. Футбольне поле протягом останніх років було відкритим для всіх охочих. До того ж ним користувалися дитячі команди МФК «Кремінь». Однак на полі порвалося покриття й з’явилися великі ями. За словами автора, воно наразі не функціонує. Отже, завдяки цьому проєкту дітлахи отримають можливість займатися спортом на свіжому повітрі в нормальних умовах.





Автор: Ігор Черномор

Бюджет: 1 099 167 грн





4. LET’S GO TO ГОРОДКИ

У Кременчуці мешкає чимало професійних гравців у городки. На території КрНУ ім. М. Остроградського є городкові майданчики, але вони давно застаріли. ГО «Кременчуцька федерація городкового спорту» на чолі зі Світланою Коваль, авторкою проєкту, прагне створити відділення городкового спорту. Заплановано облаштування багатофункціональних майданчиків у гімназії №20.





Авторка: Світлана Коваль

Бюджет: 1 065 025 грн









Комунальні великі проєкти





Ця категорія призначена для ініціатив, що стосуються комунальних закладів, у яких налічують понад 500 працівників та учнів (вихованців).





1. Безпека дітей у гімназії №19

У 19-ій гімназії на першому поверсі, де розташована початкова школа, встановлені застарілі ґрати. Вони не відповідають протипожежним вимогам. Так, 251 учень 1-4 класів разом із педагогами можуть опинитися в небезпеці. Проєкт передбачає облаштування нових функціональних ґрат та двох протипожежних дверей.





Авторка: Тетяна Лобан

Бюджет: 435 000 грн





2. Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь"

4-й ліцей отримає обладнання, аби розвивати навички журналістики та радіомовлення. За словами авторки проєкту, воно допоможе популяризувати серед школярів якісний медійний контент.





Авторка: Альона Третяк

Бюджет: 434 884 грн





3. «Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею № 10 «Лінгвіст»

Ліцей №10 закуповує інтерактивні дошки, проєктори та 7 ноутбуків. Як повідомляє авторка ініціативи, це потрібно для впровадження STEM-освіти. STEM — підхід до освітнього процесу, відповідно до якого знання мають набуватися за допомогою простої та доступної візуалізації наукових явищ. Розшифровується й перекладається як «наука, технології, інженерія, математика».





Авторка: Ольга Ухналь

Бюджет: 435 000 грн



У наступному матеріалі ми розповімо про переможців у категоріях «Малі проєкти» й «Комунальні малі проєкти».