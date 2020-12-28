З 2 січня стартує реєстрація до банку даних на оздоровлення дітей за бюджетні кошти

Вчора, 17:04 Переглядів: 397

Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть вирушити до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів, або з частковою доплатою батьків

З 2 січня 2021 року у ЦНАПі прийматимуть заяви на включення дітей до банку даних для здійснення часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів (послуга 25-05) та банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (послуга 25-04).



Варто зазначити:

на часткове відшкодування вартості путівки мають право сім’ї з дітьми, які зареєстровані на території м. Кременчука, с. Потоки, с. Соснівка, с. Придніпрянське і с. Мала Кохнівка;

допомога призначається на кожну дитину окремо віком від 7 до 18 років;

у 2021 році розмір відшкодування становитиме 2510,00 грн;

діти пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право один раз на рік скористатися пільговою путівкою до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, вартість якої сплачена за рахунок державного та місцевих бюджетів, або з частковою доплатою батьків;

якщо батьки реєструють дитину у двох банках даних, то скористатися вони можуть тільки однією з послуг.

Детальну консультацію щодо переліку літніх оздоровчих таборів та порядку відшкодування вартості путівок жителі міста можуть отримати у фахівців управління у справах сім’ї та дітей (телефон 0988391161).



Повна інформація щодо порядку замовлення послуг розміщена у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП за посиланням.



Послуги 25-04 та 25-05 можна замовити в онлайн-режимі. Покрокова інструкція з користування всіма онлайн-послугами розміщена за посиланням.