З 2 січня стартує реєстрація до банку даних на оздоровлення дітей за бюджетні кошти

Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть вирушити до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів, або з частковою доплатою батьків
З 2 січня 2021 року у ЦНАПі прийматимуть заяви на включення дітей до банку даних для здійснення часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів (послуга 25-05) та банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (послуга 25-04).
Варто зазначити:
Детальну консультацію щодо переліку літніх оздоровчих таборів та порядку відшкодування вартості путівок жителі міста можуть отримати у фахівців управління у справах сім’ї та дітей (телефон 0988391161).
Повна інформація щодо порядку замовлення послуг розміщена у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП за посиланням.
Послуги 25-04 та 25-05 можна замовити в онлайн-режимі. Покрокова інструкція з користування всіма онлайн-послугами розміщена за посиланням.