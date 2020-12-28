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Де і коли 30 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Вчора, 17:47 Переглядів: 1 098

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

30 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Гійома Боплана, 33-47;
  • пров. Зв'язковий, 2-15;
  • пров. Резервний, 3-11;
  • туп. Зв'язковий, 1-7;
  • туп. Резервний, 3-9;
  • вул. Шевченка, 76-101;
  • вул. Махоркова, 4-20.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график

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