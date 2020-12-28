Де і коли 30 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Вчора, 17:47
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
30 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Гійома Боплана, 33-47;
- пров. Зв'язковий, 2-15;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Зв'язковий, 1-7;
- туп. Резервний, 3-9;
- вул. Шевченка, 76-101;
- вул. Махоркова, 4-20.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.