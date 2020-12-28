Де і коли 30 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Вчора, 17:47 Переглядів: 1 098

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

30 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:



вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 72-95;

вул. Чумацький шлях, 69-83;

вул. Баженова, 1-22;

вул. Гійома Боплана, 33-47;

пров. Зв'язковий, 2-15;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Зв'язковий, 1-7;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Шевченка, 76-101;

вул. Махоркова, 4-20.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

