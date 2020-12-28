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Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

45 кременчужан захворіли на коронавірусну інфекцію, один пацієнт помер

Вчора, 23:33 Переглядів: 136

Одужало 178 людей

29 грудня в нашому місті зареєстрували сорок п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією мерії Кременчука, захворіли двадцять чотири жінки віком від 32 до 81 року та двадцять один чоловік віком від 30 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сорок три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується дев'яносто сім пацієнтів.

Одужало сто сімдесят вісім пацієнтів. На жаль, одна людина померла.


Всього у Кременчуці:

  • зареєстровано 4841 випадок;
  • одужало 3528;
  • померло 136.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты

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