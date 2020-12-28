45 кременчужан захворіли на коронавірусну інфекцію, один пацієнт помер

Вчора, 23:33 Переглядів: 136

29 грудня в нашому місті зареєстрували сорок п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





За інформацією мерії Кременчука, захворіли двадцять чотири жінки віком від 32 до 81 року та двадцять один чоловік віком від 30 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сорок три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується дев'яносто сім пацієнтів.



Одужало сто сімдесят вісім пацієнтів. На жаль, одна людина померла.



Всього у Кременчуці: