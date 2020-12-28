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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
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Україна665729
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Весь Кременчук у зоні: у місті зареєстровано 1311 хворих на COVID-19

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 1 276 Коментарів: 4

 

В місті діє 31 санітарна зона 

Станом на 29 грудня у Кременчуці на COVID-19 хворіє 1311 особа. У зв’язку з цим у місті продовжують діяти карантинні обмеження на території 31 санітарної зони, де виявлено хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Містяни, що проживають у межах санітарних зон, повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус коронавирус санитарная зона

Коментарі: 4

89
belka2:
Сьогодні, 10:35

А де зникли показові дезенфекції вулиць, зупинок гр.транспорту та дворів і під'їздів ....???


8 0
2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 10:59

Цитата: belka2

А де зникли показові дезенфекції вулиць, зупинок гр.транспорту та дворів і під'їздів ....???

Так фсе уже, выборы и деньги кончилися


6 0
282
Хатаб:
Сьогодні, 11:55

А якщо не в зоні проживаєш, дотримуватись протиепідемічних заходів не треба?


0 0
2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 13:20

Цитата: Хатаб

А якщо не в зоні проживаєш, дотримуватись протиепідемічних заходів не треба?

зараз в маркетах та атб такі заходи витримують шо аж страшно!smile


3 0

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