Весь Кременчук у зоні: у місті зареєстровано 1311 хворих на COVID-19

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 1 276 Коментарів: 4

Станом на 29 грудня у Кременчуці на COVID-19 хворіє 1311 особа. У зв’язку з цим у місті продовжують діяти карантинні обмеження на території 31 санітарної зони, де виявлено хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Містяни, що проживають у межах санітарних зон, повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».