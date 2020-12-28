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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Новорічні бліцтурніри визначили кращих шахістів Кременчука

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 448

 

Вітаємо юних спортсменів

Напередодні Нового року, а саме 26-27 грудня, в палаці «Нафтохімік» відбулись новорічні бліцтурніри на призи ПАТ «Укртатнафта» серед 3-4 та 1-2 розрядів. Про це «Телеграфу» повідомив тренер Андрій Зазуляк. На відкритті змагань та нагородженні був присутній голова профспілки ПАТ «Укртатнафта» та Президент Федерації шахів м. Кременчука Василь Хоменко, який зіграв кілька партій з майбутніми чемпіонами.


26 грудня серед 3-4 розрядів:

  • 1 місце - Максим Поливко з результатом 7.5;
  • 2 місце - Андрій Карпов теж 7.5;
  • 3 місце - Анна Здоровець – 6.5 та кращий результат серед дівчат.


Не можна не відзначити Назара Гайдая, який протягом перших 6-ти турів лідирував, а в підсумку набрав лише 6 очок, 4 місце.


Серед 4 розрядів не було рівних 7-річному Гордію Брусліновському - 1 місце, це єдиний учасник, який переміг переможця загального турніру.
- 2 місце - Максим Моспаненко;
- 3 місце - Нікіта Богомаз.

27 грудня серед 1-2 розрядів: 

  • 1 місце – Артем Титянюк 7.5 з 9;
  • 2 місце – Марк Мельников 6.5;
  • 3 місце – Мирослав Сердюк 6.5.

Додатково серед 2 розрядів:

  • 1 місце – Артур Завальний 6;
  • 2 місце – Назарій Яцина 6 (гість з Горішніх Плавнів);
  • 3 місце – Віктор Акімочкін 4 очки.


Всі учасники змагань отримали солодкі призи. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи

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