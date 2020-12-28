Новорічні бліцтурніри визначили кращих шахістів Кременчука

Напередодні Нового року, а саме 26-27 грудня, в палаці «Нафтохімік» відбулись новорічні бліцтурніри на призи ПАТ «Укртатнафта» серед 3-4 та 1-2 розрядів. Про це «Телеграфу» повідомив тренер Андрій Зазуляк. На відкритті змагань та нагородженні був присутній голова профспілки ПАТ «Укртатнафта» та Президент Федерації шахів м. Кременчука Василь Хоменко, який зіграв кілька партій з майбутніми чемпіонами.
26 грудня серед 3-4 розрядів:
Не можна не відзначити Назара Гайдая, який протягом перших 6-ти турів лідирував, а в підсумку набрав лише 6 очок, 4 місце.
Серед 4 розрядів не було рівних 7-річному Гордію Брусліновському - 1 місце, це єдиний учасник, який переміг переможця загального турніру.
- 2 місце - Максим Моспаненко;
- 3 місце - Нікіта Богомаз.
27 грудня серед 1-2 розрядів:
Додатково серед 2 розрядів:
Всі учасники змагань отримали солодкі призи.