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Кременчук, Культура, Кременчуг

Пісні й танці: з новорічними привітаннями творчі колективи «Нафтохіміка»

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 794 Коментарів: 1

 
Виступи публікують на сторінці керівника палацу культури

Творчі колективи ЦКСіД «Нафтохімік» напередодні новорічних свят щоденно викладають привітання. Директор Лариса Лукаш публікує відео виступів творчих колективів на своїй сторінці в фейсбуці.


Давайте разом поринемо у святкову атмосферу.











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Автор: Альона Душенко
Теги: Новий рік Нафтохімік

Коментарі: 1

2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 08:56

Чего не в масках скопление людей


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