Пісні й танці: з новорічними привітаннями творчі колективи «Нафтохіміка»

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Виступи публікують на сторінці керівника палацу культури
Творчі колективи ЦКСіД «Нафтохімік» напередодні новорічних свят щоденно викладають привітання. Директор Лариса Лукаш публікує відео виступів творчих колективів на своїй сторінці в фейсбуці.
Давайте разом поринемо у святкову атмосферу.
Чего не в масках скопление людей