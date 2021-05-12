5 пам'ятників з Полтавщини передали до «Парку радянського періоду»

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 421 Коментарів: 1

До «Парку радянського періоду» на Сумщині передали 5 пам'ятників з Полтавської області. За інформацією «Суспільного», скульптури діячів соціалістичної епохи музею передали територіальні громади Полтавської області. Загалом пам’ятників 5: Марксу, Леніну, Димітрову, Петровському і Максиму Горькому.





- Громади прийняли рішення передати ці пам’ятники. Вони надійшли до нас в стані такому, що потребують реставрації, зараз вони зберігаються на складі перевізника, ми плануємо відреставрувати і встановити ці пам’ятники цього року. Крім того, встановлять ще близько 30 пам’ятників, які в нас теж зберігаються, - розповів завідувач музею Денисенко.





Музей під відкритим небом «Парку радянського періоду» був відкритий у 2019 році на території Путивльського державного історико-культурного заповідника, що в Спадщанському лісі. Експонати привозили із Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. Зараз там встановлено 59 пам’ятників, ще 35-40 планують приєднати до колекції протягом 2021 року.





Нагадаємо, що у Кременчуці на території комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» знаходиться пам'ятник Леніну, який демонтували у 2014 році з площі Перемоги.



