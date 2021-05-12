У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з шахів

З 8 до 10 травня у палаці «Нафтохімік» відбувся шаховий турнір - чемпіонат Кременчука 2021 Перша ліга. За інформацією тренера Андрія Зазуляка, змагання проходили за підтримки Федерації шахів Кременчука та СК «Нафтохімік». У змаганні з класичним контролем взяли участь 26 шахістів від 3-го до першого розряду.
Після запеклої боротьби маємо такі результати: 1 місце - Артем Титянюк з результатом 8 з 9 можливих очок.
З 2 по 4 кілька учасників набрала однакову кількість очок, а саме 6.5, все визначилось за додатковими показниками:
Перша 4-ка здобула право восени боротись у Вищій Лізі з нормою КМС.
Серед дівчат маємо таких переможців:
Були відначені ще учасники 2010 року і молодші:
Додатково були відзначені: кращий 2-розрядник - Нікіта Баканач, кращий 3-розрядник - Марина Сьоміна.