У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з шахів

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З 8 до 10 травня у палаці «Нафтохімік» відбувся шаховий турнір - чемпіонат Кременчука 2021 Перша ліга. За інформацією тренера Андрія Зазуляка, змагання проходили за підтримки Федерації шахів Кременчука та СК «Нафтохімік». У змаганні з класичним контролем взяли участь 26 шахістів від 3-го до першого розряду.





Після запеклої боротьби маємо такі результати: 1 місце - Артем Титянюк з результатом 8 з 9 можливих очок.





З 2 по 4 кілька учасників набрала однакову кількість очок, а саме 6.5, все визначилось за додатковими показниками:

2 місце Михайло Швачич

3 місце Володимир Кибкало

4 місце Гліб Щегельський

Перша 4-ка здобула право восени боротись у Вищій Лізі з нормою КМС.



Серед дівчат маємо таких переможців:

1 місце – Тетяна Хоменко, 5 очок;

2 місце – Анна Здоровець, 4.5;

3 місце – Альона Риндіна, 3.

Були відначені ще учасники 2010 року і молодші:

1 місце – Марк Мельников, 5.5;

2 місце – Аліса Романченко, 4.5;

3 місце – Максим Поливко, 4.5.

Додатково були відзначені: кращий 2-розрядник - Нікіта Баканач, кращий 3-розрядник - Марина Сьоміна.