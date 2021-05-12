На Полтавщині чоловік нарибалив на 13 тисяч гривень

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Поліцейські Лубенщини спільно з працівниками Полтавського рибоохоронного патруля 9 травня близько 17.00 під час рейду виявили незаконну риболовлю на річці Сула, в селі Єрківці Хорольської громади.





Як з'ясувалося, 39-річний місцевий рибалка встиг виловити 36 кілограмів риби на загальну суму близько 13 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці вилучили у нього заборонене знаряддя для вилову риби (павук).





За даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Триває досудове розслідування.





Нагадаємо, з 1 квітня діє заборона на вилов у нерестовищах риби та інших водних біоресурсів. Заборона діє на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищі у межах адміністративної території Полтавської області – з 25 березня по 9 червня (включно). На інших рибогосподарських водних об’єктах – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок з 1 квітня по 30 червня.