За рік кількість нещасних випадків на виробництві зросла майже у 4 рази

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 681

Причина очевидна, адже більшість з них – працівники медичної галузі

За І квартал 2021 року Фонд соціального страхування України зареєстрував 3502 потерпілих від нещасних випадків на робочому місці, на які склали акти за формою Н-1/П, про що й повідомив на своєму офіційному порталі. Це у 3,9 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.





Левова частка випадків перепадає на працівників закладів охорони здоров’я, які інфікувалися COVID-19: відповідний діагноз отримали 2525 людей, що складає 72,1% від загальної кількості потерпілих на виробництві у січні-березні.





Відповідно до висновків проведених розслідувань основною причиною настання нещасних випадків є невиконання вимог інструкцій з охорони праці.





Частіше за інших хворіли медичні сестри (брати), сімейні лікарі, молодші медичні сестри (брати).





Найвищій рівень профзахворювань спостерігається серед жінок віком від 50 до 59 років.





Страхові експерти з охорони праці робочих органів ФССУ направляють максимальні зусилля на роботу з профілактики і запобігання інфікуванню медиків під час виконання посадових обов’язків.





Телефони Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області: