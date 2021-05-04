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За рік кількість нещасних випадків на виробництві зросла майже у 4 рази

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 681

 

Причина очевидна, адже більшість з них – працівники медичної галузі

За І квартал 2021 року Фонд соціального страхування України зареєстрував 3502 потерпілих від нещасних випадків на робочому місці, на які склали акти за формою Н-1/П, про що й повідомив на своєму офіційному порталі. Це у 3,9 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.


Левова частка випадків перепадає на працівників закладів охорони здоров’я, які інфікувалися COVID-19: відповідний діагноз отримали 2525 людей, що складає 72,1% від загальної кількості потерпілих на виробництві у січні-березні.


Відповідно до висновків проведених розслідувань основною причиною настання нещасних випадків є невиконання вимог інструкцій з охорони праці.


Частіше за інших хворіли медичні сестри (брати), сімейні лікарі, молодші медичні сестри (брати).


Найвищій рівень профзахворювань спостерігається серед жінок віком від 50 до 59 років.


Страхові експерти з охорони праці робочих органів ФССУ направляють максимальні зусилля на роботу з профілактики і запобігання інфікуванню медиків під час виконання посадових обов’язків.


Телефони Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області: 

  • з питань заяв-розрахунків: (0536)74-73-05
  • з питань роботи зі страхувальниками: (0536)74-72-29
  • з питань медичних та соціальних послуг: (0536)74-72-21
  • з питань матеріального забезпечення та страхових виплат: (0536)74-71-47
  • Електронна пошта для листування: krev.po@fssu.gov.ua
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: нещасні випадки на виробництві медики статистика ФССУ
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