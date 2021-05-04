На випадок екстрених ситуацій: телефони аварійно-диспетчерських служб Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 756

Телефонний довідник у вас під рукою

Пресслужба мерії Кременчука опублікувала номери телефонів аварійно-диспетчерських служб підприємств та організацій нашого міста. Тож занотуйте собі на випадок екстрених ситуацій чи інших запитань: