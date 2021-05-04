На випадок екстрених ситуацій: телефони аварійно-диспетчерських служб Кременчука
Сьогодні, 10:01
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Телефонний довідник у вас під рукою
Пресслужба мерії Кременчука опублікувала номери телефонів аварійно-диспетчерських служб підприємств та організацій нашого міста. Тож занотуйте собі на випадок екстрених ситуацій чи інших запитань:
- АТ «Полтаваобленерго» – 0800305035;
- ПрАТ «Кременчукгаз» – 104;
- КП «Теплоенерго» – 739505, 0682619181, 0933071699;
- КП «Кременчукводоканал» – 0674039786, 0500275984;
- КП «Міськсвітло» – 700891, 0682568599;
- КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» – 0633675957;
- ТОВ «СРБУ «Кременчукліфт» – 700170, 0970721159, 0675306660;
- ПП «Євроліфт» – 0689221864;
- ТОВ «Житлорембудсервіс» – 30122, 756150, 756155, 0674008067;
- ТОВ «Місто для людей Кременчук» – 0673414141;
- ТОВ «ЖЕП «Перспектива» – 0681502604.