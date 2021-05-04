Кременчук, Справка

На випадок екстрених ситуацій: телефони аварійно-диспетчерських служб Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 756

 

Телефонний довідник у вас під рукою

Пресслужба мерії Кременчука опублікувала номери телефонів аварійно-диспетчерських служб підприємств та організацій нашого міста. Тож занотуйте собі на випадок екстрених ситуацій чи інших запитань:

  • АТ «Полтаваобленерго» – 0800305035;
  • ПрАТ «Кременчукгаз» – 104;
  • КП «Теплоенерго» – 739505, 0682619181, 0933071699;
  • КП «Кременчукводоканал» – 0674039786, 0500275984;
  • КП «Міськсвітло» – 700891, 0682568599;
  • КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» – 0633675957;
  • ТОВ «СРБУ «Кременчукліфт» – 700170, 0970721159, 0675306660;
  • ПП «Євроліфт» – 0689221864;
  • ТОВ «Житлорембудсервіс» – 30122, 756150, 756155, 0674008067;
  • ТОВ «Місто для людей Кременчук» – 0673414141;
  • ТОВ «ЖЕП «Перспектива» – 0681502604.
Якщо треба звернутися до лікаря: телефони медзакладів Кременчука
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Автор: Катерина Турубара
Теги: номер телефона
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