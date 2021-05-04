Футболісти «Кремінь-2» у дебютному матчі завоювали перемогу

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 614



























































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 3 травня, юнацька футбольна команда «Кремінь-2» стартувала у змаганнях Полтавської області. Вихованці тренерів Євгена Маринича й Олександра Янковського («Кремінь» 2004 та 2005 р.н.) зіграли в Кубку Полтавщини проти «Дружби» Очерувате. У запеклій та яскравій боротьбі наші хлопці завоювали перемогу з рахунком – 2:1. У середу відбудеться матч-відповідь 1/16 Кубку Полтавщини, за підсумком двох матчів краща команда продовжить боротьбу в Кубку Полтавської області.

Молодь «Кремінь-2» отримуватиме досвід не лише з однолітками у ДЮФЛУ, а й спробує себе на іншому рівні. Сьогодні підтримати хлопців прийшли футболісти основної команди, а також тренерський штаб, який пильно слідкує за молоддю, яка найближчим часом зможе поповнити лави дорослої команди.

«Кремінь-2» - «Дружба» (Очеретувате) – 2:1 (1:0)

Голи: Ульянко 41, Головченко 86 – Михайленко 87

«Кремінь-2»: Ілля Андрєєв, Ярослав Халілов, Максим Кочубей, Назар Гонтар, Дмитро Ульянко, Єгор Головченко, Микита Оленченко, Артем П’ятибрат (к), Євген Щербак (Ален Арустамян, 64), Анатолій Стецюк, Єгор Кужина (Дмитро Мороз, 80). Запасні: Денис Данильчук, Іван Худієнко, Дмитро Закидальський. Головний тренер: Євген Маринич

«Дружба»: Олександр Гринько (к), Єгор Гончаренко (Сергій Токар, 66), Сергій Шинкарецький, Артем Бобух, Станіслав Остапенко, Максим Безсонов (Данило Мохонько, 76), Олександр Поліянчук, Дмитро Мілько, Андрій Михайленко, Ярослав Ботвинко, Михайло Одарюк (Олександр Рєзнік, 46). Запасні: Дмитро Пугачов, Олег Шевченко, Єгор Гордійченко. Головний тренер: Пугачов О.О.

Головний арбітр: Дмитро Фоменко (Полтава)

Асистенти арбітра: Підгорний Денис і Коломієць Сергій (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Володимир Наритник (Кременчук)





На початку гри «Дружба» перевірила на пильність голкіпера Іллю Андрєєва. За кілька хвилин фланговий півзахисник «Кремінь-2» 16-річний Стеценко створив перший небезпечний момент, але дальній удар прийшовся повз ворота. Наприкінці 20 хв «Дружба» атакувала ворота господарів, після кількох спроб забити – відкрити рахунок міг Ярослав Ботвинко, але м’яч «просвестів» над воротами. До перерви «Кремінь-2» вийшов вперед. Головченко прокинув м’яч на капітана П’ятибрата, а той віддав пас на Оленченка. Дмитро Ульянко на лівому фланзі після удару Оленченка обробив м’яч та потужним крученим ударом відправив м’яч у ворота «Дружби» - 1:0. Це перший офіційний гол молоді «Кременя» у дорослому футболі.





За мить до...





Петр Чех з Полтавщини не зміг виручити свою команду

У другому таймі гра продовжилася на зустрічних курсах. Зі штрафного Мілько зробив навіс, а Бобух вистрибнувши головою завдав удар у ворота «Кременя» - голкіпер «синьо-білих» надійно зіграв у воротах. На 86 хв Арустамян швидко вбіг на правому фланзі й зробив скидку у воротарський майданчик – воротар на виході зіграв невдало, цим скористався Головченко, який змістився з опорної зони на позицію нападника, підхопив м’яч й прострелив у дальній кут воріт – 2:0. За хвилину гості відквитали один м’яч. Після розіграшу штрафного Михайленко забив у ворота «Кременя» - 2:1.





«Без ліктів та колін – порозчісували ще у 1 таймі»





Автором першого голу «Кремінь-2» у дорослому футболі став Дмитро Ульянко. Хлопець у 6 років попрохав батьків відвести його на футбол, а вже сьогодні він дебютував у дорослому футболі.







Після гри футболіст поділився своїми враженнями:



- Гра видалася важкою. Мій дебют та дебют команди вийшов хорошим – ми впоралися й завоювали перемогу.



- Чи є різниця між змаганнями в ДЮФЛУ та кубку Полтавської області? Й чим саме відрізняється?



- Так, відрізняється дуже сильно. Область – це новий рівень. Відрізняється тим, що більше боротьби, більше жорсткості та більше відповідальності.



- Дім, поділися як тобі вдалося забити гол?



- Отримав м’яч, побачив, що нікого поруч немає, довго не роздумуючи обробив та вдарив.





«Кожен виклався на всі 100%»: голкіпер Кременя Ілля Андрєєв









Голкіпер «Кременя» Ілля Андрєєв не раз виручав команду в неймовірних сейвах. Після гри воротар «синьо-білих» зазначив, що забивши команда стала грати впевненіше.





- На початку гри звичайно був присутній легкий мандраж, але після першого голу у чужі ворота – з’явилася впевненість.

Дуже сподобався матч. Команда суперників добре себе показала, але нам вдалося переграти їх, за що вдячний хлопцям, кожен виклався на 100%.





Було багато моментів в обох команд, але в чомусь нам пощастило більше.





Завтра на перед ігровому тренуванні буде розбір гри, там же і настанови тренера щодо матчу-відповіді.









Після гри головний тренер «Кремінь-2» Євген Маринич поділився враженнями від дебютного матчу команди.

- Добре, що виграли. Для нас це дебютна гра на дорослому рівні. Якщо взяти по футболістах загалом, то третину першого тайму хвилювалися всі до одного.





Перемога з одного боку це добре, але це кубкова гра, яка складається з двох матчів, й перемога не гарантує прохід у наступний етап. Гол на останніх хвилинах, за 2-3 хвилини до закінчення основного часу… 2:0 – такий хороший результат перед матчем-відповіддю, а ось з 2:1 – більше переваги суперникам дає.

- Через день у вас матч-відповідь, тим паче за 10 днів проводите 4 гри. Як відновлюєте сили?

- Будемо дивитися. У перерві глянув на них – без ліктів та колін – порозчісували ще у 1 таймі. Ще є мікротравми. Зробили 2 чи 3 заміни через втому та невеликі травми, які отримали при стиках. Будемо завтра дивитися, адже після гри одразу не скажеш. Хлопці молоді по 16-17 років, думаю встигнуть відновитися до матчу-відповіді.

Команда суперників досвідчена, але ми в ігровому тонусі, зіграли ігор 5 в ДЮФЛУ, а це цілий місяць, а для них вийшла перша офіційна гра.

- Перед кубковою грою проводили спільне тренування між командами 2004 та 2005 року народження7 адже готуючись до ДЮФЛУ тренування проходять окремо

- Спільні тренування проводимо, але перед цією грою не проводили. У п’ятницю відбувся матч ДЮФЛУ, ми у Кременчуці, а 2005 р.н. на виїзді. Плюс карантинна зона, через яку ми не змогли взяти двох гравців 2005 р.н, бо ніде було залишити. На Великдень та 1 травня не тренувалися.





Останнє спільне тренування проводили минулого тижня. Оскільки зараз посилений карантин проводимо тренування двічі на тиждень.

Тренер додав, що у ДЮФЛУ залишилися два тури, якраз має розпочатися чемпіонат області, тому без перерви молодь продовжить підготовку вже в чемпіонаті Полтавської області.

5 травня о 17.00 відбудеться матч-відповідь в Очеретуватому. У разі перемоги «Кремінь-2» зіграє в 1/8 Кубку Полтавської області проти «Стандарт» (Нові Санжари). Ігри відбудуться 8 та 10 травня. Після цього туру має розпочатися чемпіонат Полтавщини.