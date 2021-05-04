Чемпіон з Кременчука Сергій Ємельянов з'явився на пляшках води

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 1 384

Зображення чемпіона літніх Паралімпійських ігор, триразового чемпіона світу та Європи з веслування поповнило список тих хто тепер надихатиме спортсменів та українців на пляшці води

Вже зовсім скоро на етикетках лімітованої серії Моршинська Спорт з’явиться нова четвірка спортсменів. Серед головних героїв кампанії цього разу став кременчужанин. Чемпіон літніх Паралімпійських ігор, триразовий чемпіон світу та Європи з параканое — Сергій Ємельянов. Він тепер надихатиме українців до здорового способу життя.





- Я завжди контролюю гідробаланс. І особливо приємно робити це з Моршинською Спорт, на етикетці з моїм зображенням. Я став спортсменом Моршинської Спорт! Пишаюсь цим, - поділився Сергій на своїй сторінці у фейсбуці.







