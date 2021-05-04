Вчора у Кременчуці виявили 20 нових випадків захворювання на COVID-19 і три смерті

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Серед виявлених випадків майже всіх поклали до лікарні

Третього травня в Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 15 жінок віком від 38 до 82 років та 5 чоловіків віком від 59 до 78 років. Із них троє перебувають на амбулаторному лікуванні, а 17 - в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З’ясовується коло контактних осіб.





На жаль, три пацієнти померли – одна 74-річна жінка і два чоловіка 70 та 81-річний.





Всього зареєстровано 8 569 випадків. Одужали 7224. Померли 232.