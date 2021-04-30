На перехресті вулиць Шевченка і Мазепи підлітки бігають по дахах: очевидці шукають батьків

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 375

Люди бояться, що діти розіб'ються, на зауваження «спайдермени» не реагують

До редакції ТЪ надіслали відео, на якому видно, як двоє підлітків бігають по даху будинку на вулиці Івана Мазепи, 41/49 (на перехресті з вулицею Шевченка).





Очевидці кажуть, що бачать там подібну картину вже не вперше, але зазвичай підлітків 5-6. Діти залазять також на дахи навколишніх будівель – колишньої ветеринарної клініки та гаражів, що знаходяться поруч. Коли дорослі роблять їм зауваження та просять припинити, «спайдермени» навмисно починають ризикувати ще більше – перевішуватися через край.





Кременчужанка Рая сподівається, що батьки впізнають у дебоширах своїх дітей і зможуть вплинути на них.





- Не дай бог побачити, як дитина звідти впаде, я ж усе життя буду цю картину бачити! Постійно переживаю і люди, які там живуть, також, - каже вона.





Крім того, люди у будинку скаржаться, що дах вже старий і може протікати, а подібні «пробіжки» по ньому погіршують ситуацію.



