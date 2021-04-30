На перехресті вулиць Шевченка і Мазепи підлітки бігають по дахах: очевидці шукають батьків

До редакції ТЪ надіслали відео, на якому видно, як двоє підлітків бігають по даху будинку на вулиці Івана Мазепи, 41/49 (на перехресті з вулицею Шевченка).
Очевидці кажуть, що бачать там подібну картину вже не вперше, але зазвичай підлітків 5-6. Діти залазять також на дахи навколишніх будівель – колишньої ветеринарної клініки та гаражів, що знаходяться поруч. Коли дорослі роблять їм зауваження та просять припинити, «спайдермени» навмисно починають ризикувати ще більше – перевішуватися через край.
Кременчужанка Рая сподівається, що батьки впізнають у дебоширах своїх дітей і зможуть вплинути на них.
Крім того, люди у будинку скаржаться, що дах вже старий і може протікати, а подібні «пробіжки» по ньому погіршують ситуацію.