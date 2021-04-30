У 2020 році у Кременчуці зареєстрували 222 випадки гострих кишкових інфекцій

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 196

Було і 27 випадків сальмонельозу, а от ботулізм не фіксували

У 2020 році у Кременчуці зареєстрували 222 випадки гострих кишкових інфекцій. Про це повідомив керівник Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Андрій Поляков. Спалахів кишкових інфекцій та сімейних осередків не було, всі випадки інфікування – поодинокі.





У порівнянні з попереднім роком спостерігається зниження захворюваності гострими кишковими інфекціями на 42,2%. Основним шляхом передачі ГКІ фахівці називають харчовий. Із загальної кількості отруєнь у 2020 році такі склали 73,8%.





Окрім того, минулого року зафіксували 27 випадків сальмонельозу. Якщо порівнювати з 2019 роком, то цей показник знизився в 2 рази. А от ботулізму в 2020 році не реєстрували. Щодо отруєння дикорослими грибами, то у Кременчуці торік був один такий випадок, один постраждалий помер.





Фахівці звертають увагу населення на те, що всі продукти тваринного походження, м'ясо, м'ясовмістні, гриби, риба тощо, які реалізовують у місцях стихійної торгівлі, не проходять лабораторні дослідження, тому можуть містити збудники небезпечних інфекційних хвороб.