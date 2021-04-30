Кременчук, Спорт, Кременчуг

13 нагород вибороли кікбоксери Кременчука на чемпіонаті України

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Змагання з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей тривав протягом трьох днів

З 22 до 25 квітня у Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей. Участь у змаганнях взяли понад 1000 спортсменів з різних областей. Кременчук представили дві команди: вихованці Сергія Леоненка СК «Боєць» та Юрія Пресіча клуб «Storm».


8 нагород завоювали спортсмени СК «Боєць»:

  • Микита Скуридин - 1 місце
  • Олександр Шимків - 1 місце
  • Гнат Гринченко - 2 місце
  • Максим Новгородцев - 2 місце
  • Андрій Кучеренко - 2 місце
  • Ілля Проскурня - 3 місце
  • Денис Яковенко - 3 місце

4 нагороди завоювали представники клубу «Storm»:

  • Вікторія Савченко - чемпіонка України у розділі kick-light й посіла 2 місце у розділи light-contact
  • Давид Бочкарьов - чемпіон України у розділі light-contact
  • Матвій Семенів - 3 місце у розділі light-contact

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
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