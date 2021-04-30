13 нагород вибороли кікбоксери Кременчука на чемпіонаті України

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З 22 до 25 квітня у Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей. Участь у змаганнях взяли понад 1000 спортсменів з різних областей. Кременчук представили дві команди: вихованці Сергія Леоненка СК «Боєць» та Юрія Пресіча клуб «Storm».





8 нагород завоювали спортсмени СК «Боєць»:

Микита Скуридин - 1 місце

Олександр Шимків - 1 місце

Гнат Гринченко - 2 місце

Максим Новгородцев - 2 місце

Андрій Кучеренко - 2 місце

Ілля Проскурня - 3 місце

Денис Яковенко - 3 місце

4 нагороди завоювали представники клубу «Storm»: