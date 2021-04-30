13 нагород вибороли кікбоксери Кременчука на чемпіонаті України

Змагання з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей тривав протягом трьох днів
З 22 до 25 квітня у Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей. Участь у змаганнях взяли понад 1000 спортсменів з різних областей. Кременчук представили дві команди: вихованці Сергія Леоненка СК «Боєць» та Юрія Пресіча клуб «Storm».
8 нагород завоювали спортсмени СК «Боєць»:
- Микита Скуридин - 1 місце
- Олександр Шимків - 1 місце
- Гнат Гринченко - 2 місце
- Максим Новгородцев - 2 місце
- Андрій Кучеренко - 2 місце
- Ілля Проскурня - 3 місце
- Денис Яковенко - 3 місце
4 нагороди завоювали представники клубу «Storm»:
- Вікторія Савченко - чемпіонка України у розділі kick-light й посіла 2 місце у розділи light-contact
- Давид Бочкарьов - чемпіон України у розділі light-contact
- Матвій Семенів - 3 місце у розділі light-contact