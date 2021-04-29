Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 у Кременчуці: 57 нових випадків та 2 смерті за добу

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 138

Одужало 69 пацієнтів 

Сьогодні, 29 квітня, в Кременчуці зареєстрували 57 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 32 жінки віком від 22 до 88 років, 24 чоловіки віком від 21 до 85 років та 10-річна дитина Із них 54 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 3 - в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 145 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 69 пацієнтів.


На жаль, дві жінки померли - 64-річна та 76-річна.


Всього зареєстровано 8510 випадків: одужало 7011, померло 227.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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