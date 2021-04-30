На Полтавщині директор хлібокомбінату незаконно здавав склад в оренду

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 149

Чоловік брав по 10 тисяч гривень щомісяся за оренду приміщення

Директора одного з хлібокомбінатів Полтавщини піймали на отриманні неправомірної вигоди, повідомила пресслужба прокуратури..

Директор на території комбінату отримав 10 тис. грн від керівника товариства за надання останньому в оренду складських приміщень. Вказану суму директор вимагав щомісячно.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Слідчі та процесуальні дії тривають.