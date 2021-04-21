Президент Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 928 Коментарів: 1

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період.









30 березня Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон №3553, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку «особливого періоду».





- Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації, - йдеться на сайті Офіса президента.





Зазначається, що це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, щоб підвищити їх боєздатність під час військової агресії, що «стрімко наростає». Крім того, документ дозволить швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці.





Що у законі: