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На Миргородщині невдахи вкрали «Ниву», але доїхали лише до найближчого лісмасиву

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 359

 

Обох викрадачів знайшли за кілька діб

В ніч на 11 квітня у Сенчанській тергромаді з-під гуртожитку підприємства викрали «Ниву», повідомляє пресслужба поліції. Орієнтування на машину було одразу передано оперативникам та патрульним, і вже за кілька годин авто знайшли.


Злочинцям не вдалось проїхати і десяти кілометрів. Вони змоглися доїхати до лісмасиву поряд з селом Саранчиним, де машину зламали (як саме — не уточнюється) і кинули.

 

З пошуком викрадачів було трішки складніше, на це у правоохоронців пішло кілька днів. Підозрюваними стали двоє жителів Сенчанської громади 20 та 22 років. Зараз поліція з'ясовує деталі викрадення і готує звинувачення.


У разі доведення вини недовикрадачів їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Леонід Книш
Теги: викрадення авто
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