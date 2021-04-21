На Київській зіштовхнулися два Nissan'а, один з яких - таксі

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На місці працюють правоохоронці
ДТП без постраждалих на вулиці Київській, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Водій Nissan Leaf не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan Rogue.
На місці працюють патрульні.
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