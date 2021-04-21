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На Київській зіштовхнулися два Nissan'а, один з яких - таксі

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 558 Коментарів: 1

 

На місці працюють правоохоронці

ДТП без постраждалих на вулиці Київській, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Водій Nissan Leaf не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan Rogue.


На місці працюють патрульні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

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Bombey:
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