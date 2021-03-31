Кременчук

Депутати дозволили призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації

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Як голосували депутати з Полтавщини

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким дозволять призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації. За законопроєкт №3553 проголосували 256 депутатів.


Зокрема він пропонує запровадити новий вид служби в армії ㅡ військову службу за призовом людей з-поміж резервістів в особливий період. Згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.


Нагадаємо, що особливий період розпочався в Україні з березня 2014 року після оголошенням першої хвилі мобілізації й триває дотепер. Президент України, як Верховний Головнокомандувач ЗСУ зможе віддавати накази про доукомплектування військ силами резервістів.


Водночас за ними будуть зберігатися місце роботи, середня зарплата та інші соцгарантії. Безробітні призовники з лав резервістів зможуть отримувати мінімальну зарплату від держави.


Також депутати запровадили адміністративну та кримінальну відповідальність для резервістів за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.


* Резервісти — це військовозобов'язані громадяни, якi проходять службу у військовому резерві збройних сил, або інших утворених відповідно до закону військових формувань. Вони ведуть цивільний спосіб життя і в мирний час роблять кар'єру поза межами збройних сил. Резервісти зазвичай проходять регулярну військову підготовку — щомісячні заняття та щорічні навчання для підтримання на належному рівні своїх військових навичок. Резервісти переважною більшістю є колишніми військовослужбовцями і, залежно від національного законодавства, залишаються в резерві добровільно або примусово.


Як голосували депутати з Полтавщини за проєкт закону №3553

народний депутат  висування округ висування
Дмитро Нальотов Слуга народу 144 за
Андрій Боблях Слуга народу  145 за
Юрій Шаповалов самовисуванець, За майбутнє 146  за
Олег Кулініч самовисуванець, Довіра 147 за
Анастасія Ляшенко Слуга народу 148  за
Костянтин Касай Слуга народу 149 відсутній
Олексій Мовчан Слуга народу 150 не голосував
Максим Березін Слуга народу 151 за
Олександр Трухін Слуга народу 40 за
Жан Беленюк Слуга народу список за
Марина Бардіна Слуга народу список за
Ілля Кива ОПЗЖ  список відсутній
Суто Мамоян ОПЗЖ список відсутній
Артур Герасимов ЄС список за
Ніна Южаніна ЄС список за
0
Автор: Альона Душенко
Теги: резерв військові особливий період
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