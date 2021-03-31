Депутати дозволили призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким дозволять призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації. За законопроєкт №3553 проголосували 256 депутатів.
Зокрема він пропонує запровадити новий вид служби в армії ㅡ військову службу за призовом людей з-поміж резервістів в особливий період. Згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
Нагадаємо, що особливий період розпочався в Україні з березня 2014 року після оголошенням першої хвилі мобілізації й триває дотепер. Президент України, як Верховний Головнокомандувач ЗСУ зможе віддавати накази про доукомплектування військ силами резервістів.
Водночас за ними будуть зберігатися місце роботи, середня зарплата та інші соцгарантії. Безробітні призовники з лав резервістів зможуть отримувати мінімальну зарплату від держави.
Також депутати запровадили адміністративну та кримінальну відповідальність для резервістів за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
* Резервісти — це військовозобов'язані громадяни, якi проходять службу у військовому резерві збройних сил, або інших утворених відповідно до закону військових формувань. Вони ведуть цивільний спосіб життя і в мирний час роблять кар'єру поза межами збройних сил. Резервісти зазвичай проходять регулярну військову підготовку — щомісячні заняття та щорічні навчання для підтримання на належному рівні своїх військових навичок. Резервісти переважною більшістю є колишніми військовослужбовцями і, залежно від національного законодавства, залишаються в резерві добровільно або примусово.
Як голосували депутати з Полтавщини за проєкт закону №3553
|народний депутат
|висування
|округ
|висування
|Дмитро Нальотов
|Слуга народу
|144
|за
|Андрій Боблях
|Слуга народу
|145
|за
|Юрій Шаповалов
|самовисуванець, За майбутнє
|146
|за
|Олег Кулініч
|самовисуванець, Довіра
|147
|за
|Анастасія Ляшенко
|Слуга народу
|148
|за
|Костянтин Касай
|Слуга народу
|149
|відсутній
|Олексій Мовчан
|Слуга народу
|150
|не голосував
|Максим Березін
|Слуга народу
|151
|за
|Олександр Трухін
|Слуга народу
|40
|за
|Жан Беленюк
|Слуга народу
|список
|за
|Марина Бардіна
|Слуга народу
|список
|за
|Ілля Кива
|ОПЗЖ
|список
|відсутній
|Суто Мамоян
|ОПЗЖ
|список
|відсутній
|Артур Герасимов
|ЄС
|список
|за
|Ніна Южаніна
|ЄС
|список
|за