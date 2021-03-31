Депутати дозволили призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким дозволять призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації. За законопроєкт №3553 проголосували 256 депутатів.





Зокрема він пропонує запровадити новий вид служби в армії ㅡ військову службу за призовом людей з-поміж резервістів в особливий період. Згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.





Нагадаємо, що особливий період розпочався в Україні з березня 2014 року після оголошенням першої хвилі мобілізації й триває дотепер. Президент України, як Верховний Головнокомандувач ЗСУ зможе віддавати накази про доукомплектування військ силами резервістів.





Водночас за ними будуть зберігатися місце роботи, середня зарплата та інші соцгарантії. Безробітні призовники з лав резервістів зможуть отримувати мінімальну зарплату від держави.





Також депутати запровадили адміністративну та кримінальну відповідальність для резервістів за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.





* Резервісти — це військовозобов'язані громадяни, якi проходять службу у військовому резерві збройних сил, або інших утворених відповідно до закону військових формувань. Вони ведуть цивільний спосіб життя і в мирний час роблять кар'єру поза межами збройних сил. Резервісти зазвичай проходять регулярну військову підготовку — щомісячні заняття та щорічні навчання для підтримання на належному рівні своїх військових навичок. Резервісти переважною більшістю є колишніми військовослужбовцями і, залежно від національного законодавства, залишаються в резерві добровільно або примусово.





Як голосували депутати з Полтавщини за проєкт закону №3553