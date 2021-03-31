Кременчук, Освіта

Кременчуцькі школярі дистанційно навчатимуться по суботах

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 1 388 Коментарів: 2

Це потрібно, аби виконати програму, завершити навчальний рік у травні та не продовжувати навчання у червні

Кременчуцькі школярі дистанційно навчатимуться по суботах після того, як вийдуть з канікул. Про це вже почали сповіщати батьків.


Канікули у школах Кременчука продовжили ще на тиждень


Як пояснив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, це потрібно, бо навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів. І для того, аби виконати програму та щоб школярі не вчилися у червні, і вирішили ввести відпрацювання в онлайн-режимі по суботах.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: каникулы отработка школа школьники
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Коментарі: 2

7
kloun:
Сьогодні, 12:59

А чи не можна з 05.04. почати дистанційне навчання, а не продовжувати канікули ? З таким дебілкуватим змішаним розкладом тільки й залишалась субота чи неділя щоб сходити на секцію або якийсь кружок, тепер мінус субота.  


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Gav-gav:
Сьогодні, 14:02

А почему нельзя с 5 числа учиться. Осенью месяц учебы выпал, зимой месяц выпал. Дистанционка -это онанизм а не учеба


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