Кременчуцькі школярі дистанційно навчатимуться по суботах

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 1 388 Коментарів: 2

Це потрібно, аби виконати програму, завершити навчальний рік у травні та не продовжувати навчання у червні

Кременчуцькі школярі дистанційно навчатимуться по суботах після того, як вийдуть з канікул. Про це вже почали сповіщати батьків.









Як пояснив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, це потрібно, бо навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів. І для того, аби виконати програму та щоб школярі не вчилися у червні, і вирішили ввести відпрацювання в онлайн-режимі по суботах.