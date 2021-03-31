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У Кременчуці затримали водійку, яка збила 10-річну дитину та зникла з місця ДТП

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 1 877 Коментарів: 1

 

Із жінкою працюють правоохоронці

У Кременчуці затримали водійку, яка збила 10-річну дитину та зникла з місця ДТП. Як повідомляє патрульна поліція міста, аварія сталася учора, 30 березня на проспекті Лесі Українки. Хлопчика госпіталізували. 


Очевидці на місці розповіли, що невідома жінка, керуючи автомобілем блакитного кольору, наїхала на дитину та зникла с місця події. За допомогою камер зовнішнього відеонагляду інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто» поліцейські оперативно виявили автомобіль, який збив хлопчика та його 56-річну власницю.



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія постраждалі
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Коментарі: 1

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УКРАИНЕЦ:
Сьогодні, 14:40

Таким водителям можно только пожелать тои же участи.


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