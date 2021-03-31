Віцемер Кременчука Дмитро Кравченко змінив машину й втратив квартиру

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 235 Коментарів: 1

Близько 50 тисяч грн не вистачило Дмитру Кравченку, щоб повернути собі статус мільйонера за доходами

Віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко подав декларацію за 2020 рік. У нього непогана зарплата, але другий рік поспіль за доходами не може поновити статус мільйонера. Проте він заробляє мільйон за сумою доходу і заощаджень. У порівнянні з минулою декларацією - зник син Отто, частина земельної ділянки та квартира, але залишилася донька Руслана. Дмитро Кравченко вказав, що є членом ряду організацій: «Надійний щит України», ГО «Каскад», ГО «УПТ «Крісмар».





Дохід: 947 094 грн з них: зарплата - 608 947 грн, проценти - 25 171 грн, соціальні виплати - 2 118 грн, дохід від відчуження рухомого майна - 292 100 грн, спадщина - 18 758 грн





Нерухомість: квартира 73,3 кв м, земельні ділянки 1000 кв м (Кременчук) і 2298 кв м (Михайленки) та два комірних приміщення





Транспорт: авто Mitsubishi Outlander (рік випуску 2004) та Hyndai Tucson (2019)





Корпоративні права: має частку (15%, що становить 150 000 грн) у загальному капіталі ТОВ ПБЦК (Перший будівельний центр комплектації) та 25% (750 000 грн) у ПП Жовтий Аероплан. Натомість у декларації зазначено, що корпоративні права на цей капітал він вже передав в управління. Також інформація була зазначена і в декларації за 2019 рік

Готівка: $ 19 000, 75 000 грн, € 2 500





Вклад у банку: 200 000 грн





Що змінилося: З декларації Дмитра Кравченка зникла квартира розміром 55 кв м, частина земельної ділянки у Кременчуці (замість 2500 кв м - 2298 кв м). Віцемер продав вантажівку Renault Mascot 2003 року випуску й придбав Hyundai Tucson. Зарплата Кравченка зросла за рік на 81 271 грн, також змін зазнали й заощадження «під подушкою». На 15 000 грн зменшилися гривневі заощадження, проте виросла у валюті: $ 2 000 та € 1 300.



