Віцемер Кременчука Кравченко: у декларації мінус дві автівки

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Віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко подав декларацію за 2019 рік.





У нього непогана зарплата, але за доходами він втратив статус мільйонера, бо заробляє він менше мільйона (як було в бізнесі) у 2016-му, коли дохід його родини складав 1 млн 263,7 тис грн. Щоправда левова частка цього доходу – 952 235 грн – становив дохід від підприємницької діяльності дружини Кравченка. Але ще два роки тому з декларації дружина зникла, зник і її дохід.

(Проте за сумою доходу і заощаджень Кравченко продовжує залишатися мільйонером, як і в минулому році).





У віцемера є дві квартири – одна площею 55 кв.м., а інша – 73,3 кв.м. Наразі квартири – 100% власність Кравченка. Хоча у 2016-му та, що більша (73,3 кв.м.), перебувала у власності дружини Кравченка Тетяни.



Ще у Кравченка є дві земельні ділянки – одна площею 1000 кв.м у Кременчуці, і друга, більша, площею 2500 кв.м у Михайленках. Ділянки теж 100% власність віце-мера.



Дивно, та гаража у віце-мера немає. Натомість є два автомобіля (у 2016-му їх було п’ять, а в 2018 - чотири). Це легковик Mitsubishi Outlander 2004 року випуску та вантажівка Renault Mascott 2003 року випуску.



Віце-мер має частку (15%, що становить 150 000 грн) у загальному капіталі ТОВ ПБЦК (Перший будівельний центр комплектації) та 25% (750 000 грн) у ПП Жовтий Аероплан. Натомість у декларації зазначено, що корпоративні права на цей капітал він вже передав в управління.



І нарешті про гроші. Річна зарплата топ-чиновника Кравченка у 2019-му становила 527 676 гривень. Тож він, як і віце-мер Усанова, у минулому році мав зарплату, вищу за президентську – президент у 2019-му (травень-грудень) отримував 28 000 гривень на місяць.



На банківському рахунку у Кравченка лежать 200 000 гривень. Готівкою він зберігає 17 000 доларів; 90 000 гривень та 1200 євро.





Ще віце-мер отримав батьківщину – спадок від батька у сумі 45 000 гривень.



Повний текст декларації Кравченка* можна подивитися тут.





Дмитро Кравченко* прийшов у виконком з бізнесу (торгівля будівельними матеріалами тощо). Наразі кременчужани називають його «плиточником» – саме за ініціативою Кравченка по місту активно кладеться плитка, а у сквері ім. Бабаєва та поруч з ним не лише кладеться, але й перекладається. А ще Кравченко – віце-мер, який провалив капремонт Кременчуцького краєзнавчого музею.