Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 252

Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроект про продовження використання цифрових паспортів. «За» проголосувало 302 депутата.





Новий закон дозволяє відображати в електронній формі інформацію, що міститься в паспорті громадянина у вигляді картки, закордонному паспорті, обліковій картці платника податків та інших документах.





Зараз використання є-паспортів відбувається в рамках реалізації експериментального проекту згідно постанови кабміну від 15 квітня 2020 року, і є тимчасовим.





Закон набере силу з 23 серпня 2021 року.