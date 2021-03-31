Кременчук, Україна, Світ

Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 252

Закон набуде чинності з 23 серпня

Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроект про продовження використання цифрових паспортів. «За» проголосувало 302 депутата.


Новий закон дозволяє відображати в електронній формі інформацію, що міститься в паспорті громадянина у вигляді картки, закордонному паспорті, обліковій картці платника податків та інших документах.


Зараз використання є-паспортів відбувається в рамках реалізації експериментального проекту згідно постанови кабміну від 15 квітня 2020 року, і є тимчасовим.


Закон набере силу з 23 серпня 2021 року.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: паспорт законопроект
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