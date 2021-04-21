20 квітня у Кременчуці зареєстрували 114 нових випадків коронавірусу

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20 квітня у Кременчуці зареєстрували 114 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 65 жінок віком від 21 до 84 років, 44 чоловіка віком від 19 до 83 років та 5 дітей віком від 2 до 17 років. Із них 101 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 13 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 163 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 87 пацієнтів.



Всього зареєстровано 8 010: одужало 6 457, померло 200.