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Зранку «гранатовий красень» заблокував рух по Вадима Пугачова

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 1 970 Коментарів: 1

  

Суецький канал по-кременчуцьки

Близько 7.00 на Вадима Пугачова сталася курйозна ситуація - тролейбус хотів розвернутися, але застряг посеред дороги, заблокувавши тим самим рух. Про це повідомив читач Дмитро.


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Автор: Руслана Горгола Відео: читач Дмитро
Теги: троллейбус
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Коментарі: 1

715
evil:
Сьогодні, 08:54

Мог бы и на пивзаводском путепроводе доехать развернуться. Было бы фееричне...Прям в районе знаменитой дырки им. С.Грей...


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