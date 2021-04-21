Зранку «гранатовий красень» заблокував рух по Вадима Пугачова

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 1 970 Коментарів: 1

Близько 7.00 на Вадима Пугачова сталася курйозна ситуація - тролейбус хотів розвернутися, але застряг посеред дороги, заблокувавши тим самим рух. Про це повідомив читач Дмитро.



