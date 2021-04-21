Зранку «гранатовий красень» заблокував рух по Вадима Пугачова

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Суецький канал по-кременчуцьки
Близько 7.00 на Вадима Пугачова сталася курйозна ситуація - тролейбус хотів розвернутися, але застряг посеред дороги, заблокувавши тим самим рух. Про це повідомив читач Дмитро.
Мог бы и на пивзаводском путепроводе доехать развернуться. Было бы фееричне...Прям в районе знаменитой дырки им. С.Грей...