У Кременчуці діє виставка ляльок у вбраннях, які пошила ветеран Другої світової війни

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 734













Фото: Артем Коваленко

У вітрині Центральної міської дитячої бібліотеки демонструється виставка ляльок Барбі в ексклюзивних вбраннях, які пошила ветеран Другої світової війни та дружина Героя Радянського союзу Галина Григорівна Гугніна*.





Жінка почала шити сукні та капелюшки для ляльок після інсульту. Лікар швидкої допомоги порадив їй зайнятися цим, аби відновити дрібну моторику рук. А Галина Гугніна захопилася і виготовила близько 400 одиниць дизайнерського одягу.





Роботи видатної кременчужанки виставляли у бібліотеці вже два рази. Зараз жінки вже немає в живих, але містяни можуть побачити її творчу спадщину до кінця травня за адресою вул. Соборна, 12/16.





*Галина Гугніна пішла на фронт після 10-го класу, коли їй було 19 років, служила зброяркою та укладальницею парашутів. Усі укладені нею парашути розкрилися, завдяки цьому вдалося вижити 10 пілотам, чиї літаки були збиті під час бойових вильотів. Війну закінчила в травні 1945 року у Празі.



