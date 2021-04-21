Рік від початку пандемії: як світ запобігає поширенню COVID-19

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 692 Коментарів: 4

Де замість штрафу можна прибрати територію, а де спілкуватись дозволено лише з 5 людьми на тиждень?

Більше ніж рік тому наш світ змінився. Слова, які ми знали здебільшого з фільмів-антиутопій, увійшли в наше життя: пандемія, локдаун, карантин. Країни закрили кордони, і дистанційне спілкування та віртуальні подорожі стали для нас буденністю.





«ТелеграфЪ» поцікавився, з якими карантинними обмеженнями доводиться жити мешканцям різних країн та які штрафи існують за їх порушення. Також запитали про перебіг вакцинації: які вакцини використовують і чи бажають люди взагалі робити щеплення. З нами спілкувалися мешканці Великобританії, Нідерландів, Хорватії, Філіппін, Росії, Норвегії, Іспанії та Франції.





Давід (34 роки), Хорватія, Загреб:





- У нас обов’язково носити маски лише в приміщеннях загального користування, надворі їх вдягати не обов’язково. У магазинах дотримуються ліміту відвідувачів (1 людина на 2 м²). Заборонено влаштовувати вечірки та будь-які масові зібрання. Штраф за відмову носити маску складає €70, а за організацію вечірки – €1400.





У регіонах з високим рівнем захворюваності закриті школи. Фітнес-центри не працюють по всій країні, а ресторани та кафе приймають відвідувачів тільки на відкритих терасах. Міжміські подорожі дозволені.





Щодо вакцинації, то останнім часом народ панікує. Уряд закликає записуватись на щеплення – але люди налякані чутками навколо побічних ефектів від AstraZeneca, відносяться до цієї вакцини з підозрою. Усі чекають на Pfizer – але її не так часто використовують.









Гаррі (41 рік), Велика Британія, Манчестер:





- Зараз в моїй країні не потрібно носити маски на вулиці або в парках. Це було обов’язковим лише на початку пандемії, коли в нас був жорсткий локдаун. Тоді ми могли залишати домівки лише з поважних причин і тільки при наявності дозволу.





Щодо магазинів та супермаркетів, вони самі вирішують, які заходи застосовувати – держава може лише давати поради. Але штрафи за відмову надіти маску є, вони можуть сягати £1000.





Нещодавно відкрили школи, але спортзали все ще закриті.





Зараз дозволили мандрувати країною, а не так давно регіони ділилися на 3 «зони» за рівнем захворюваності. І подорожувати дозволяли лише по регіонам з тієї ж «зони», що й твоя.





У нас схвалили для використання 3 вакцини: Pfizer, Moderna та вакцину Оксфордського Університету (AstraZeneca).









Анна (46 років), Нідерланди, Амерсфоорт:





- Молодша школа у Нідерландах все ще закрита, учні старших класів можуть відвідувати максимум 50% уроків. На практиці вони ходять до школи 1 день на тиждень. Університети закриті.





Маски ми зобов’язані одягати лише в приміщеннях публічного призначення.





Подорожувати країною дозволяється, але бари та ресторани закриті вже довше ніж пів року. В країні запроваджена комендантська година з 22.00 до 4.30, штраф за порушення якої становить 95 €.





У Нідерландах застосовують вакцини Pfizer, AstraZeneca та Jansen. Робити щеплення бажають не всі, але очікується, що до 21 липня усі дорослі голландці отримають першу дозу вакцини.





Заборонено зустрічатися з людьми, що не являються членами твоєї родини або не входять в постійне коло спілкування – але сьогодні (розмова відбувалася 20 квітня) деякі карантинні заборони переглянуть, і сподіваюся, що саме цю скасують.









Ніко (27 років), Філіппіни, Маніла:





- На Філіппінах немає штрафів за недотримання карантинних вимог. Замість цього тебе можуть змусити виконати якісь фізичні вправи або громадські роботи – наприклад, прибрати територію у своєму районі.





Навчання у школах відбувається тільки дистанційно, заборонена робота спортзалів, скасовано всі концерти та публічні заходи.

Подорожувати між містами дозволяється лише у разі надзвичайної потреби.





Вакцинуватися люди здебільшого бояться: вони вірять, що вакцина містить речовину, яка бере людину під повний контроль. Щеплення роблять препаратами Sinovac, Pfizer, AstraZeneca та Спутнік-V.









Якоб (35 років), Норвегія, Ставангер:





- Маски обов’язково носити в магазинах та інших приміщеннях, надворі їх можна не вдягати, але більшість громадян все одно ходять у масках. Штраф за порушення будь-якого правила карантину становить 10000 норвезьких крон (близько 1100 $).





Країна розділена на «зони» за рівнем захворюваності, які мають градацію. Приміром, я живу у «червоній» зоні «А» (це дещо гірше, ніж звичайна «червона» зона), тож у нас, на відміну від більшості регіонів, закриті школи, бари, кінотеатри, театри. До твоєї оселі протягом тижня може завітати максимум двоє гостей, а взагалі за цей період дозволено спілкуватись не більше ніж з п’ятьма людьми. Останнє правило не стосується робочих моментів, тож на мою думку воно дещо безглузде.





Країною дозволено подорожувати – але маска постійно має бути на обличчі.





Вакцинація у нас просувається повільно, але стабільно. Люди почали вагатися після халепи з AstraZeneca. Зараз у Норвегії застосовують тільки Pfizer.









Марія (47 років), Росія, Санкт-Петербург:





- Маски ми маємо носити лише в приміщеннях, а щодо штрафів… Мабуть вони є – але лише на папері. Не знаю нікого, хто б реально отримав штраф за недотримання карантинних вимог.





Навчальні заклади в країні іноді закриваються, але здебільшого працюють. З подорожами проблем немає.





Щеплення легко отримати лише мешканцям мегаполісів, а от у невеличких містечках з цим у людей виникають проблеми. Щеплення безкоштовне, і щоб отримати його, треба надати лише паспорт та страховий поліс. Але люди мало довіряють лікарям і взагалі будь-кому. Зокрема, вони не вірять у безпечність вакцини. В Росії використовують Спутнік-V, у меншій кількості – EpiVacCorona, ще кілька вакцин незабаром з’являться на ринку.





У метро, в супермаркетах людей просять вдягати маски – але часто ці прохання ігноруються. Почастішали випадки агресії з боку осіб, які не бажають вдягати маски, у транспорті часто доходить навіть до бійок. Складається враження, що всім байдуже на хворобу.









Алексіс (44 роки), Франція, Бордо:





- Ми зобов’язані носити маски завжди і всюди – у тому числі в парках. За невиконання – штраф 135 €.





Зараз школи закриті, але очікується що це лише до травня. Ще не так давно ми могли подорожувати країною, проте у квітні це скасували. Якщо ж конче необхідно скористатися літаком, обов’язково показати негативний ПЛР-тест.





У нас люди здебільшого хочуть вакцинуватися: згідно опитувань, таких близько 70%. Щеплення проводиться вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Зараз вакцинують тих, хто старше 55 років.









Барбара (48 років), Іспанія, Каталонія:





- Поза межами власного помешкання носити маску обов'язково, штраф за порушення цього правила – 1400 €. Звісно, людям це не подобається, але я жодного разу не бачила когось без маски: навіть діти їх вдягають.





Заборонено подорожувати за межі регіону, кордони Каталонії наразі закриті.





Вакцинація йде за планом. Зареєструватися можна онлайн або у найближчій клініці, і коли надійде черга, ти отримаєш СМС або сповіщення на e-mail. Люди вакцинуються вельми охоче.







