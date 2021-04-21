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Рік від початку пандемії: як світ запобігає поширенню COVID-19

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 692 Коментарів: 4

 

Де замість штрафу можна прибрати територію, а де спілкуватись дозволено лише з 5 людьми на тиждень?

Більше ніж рік тому наш світ змінився. Слова, які ми знали здебільшого з фільмів-антиутопій, увійшли в наше життя: пандемія, локдаун, карантин. Країни закрили кордони, і дистанційне спілкування та віртуальні подорожі стали для нас буденністю.


«ТелеграфЪ» поцікавився, з якими карантинними обмеженнями доводиться жити мешканцям різних країн та які штрафи існують за їх порушення. Також запитали про перебіг вакцинації: які вакцини використовують і чи бажають люди взагалі робити щеплення. З нами спілкувалися мешканці Великобританії, Нідерландів, Хорватії, Філіппін, Росії, Норвегії, Іспанії та Франції.


 Давід (34 роки), Хорватія, Загреб:


- У нас обов’язково носити маски лише в приміщеннях загального користування, надворі їх вдягати не обов’язково. У магазинах дотримуються ліміту відвідувачів (1 людина на 2 м²). Заборонено влаштовувати вечірки та будь-які масові зібрання. Штраф за відмову носити маску складає €70, а за організацію вечірки – €1400.


У регіонах з високим рівнем захворюваності закриті школи. Фітнес-центри не працюють по всій країні, а ресторани та кафе приймають відвідувачів тільки на відкритих терасах. Міжміські подорожі дозволені.


Щодо вакцинації, то останнім часом народ панікує. Уряд закликає записуватись на щеплення – але люди налякані чутками навколо побічних ефектів від AstraZeneca, відносяться до цієї вакцини з підозрою. Усі чекають на Pfizer – але її не так часто використовують.



 Гаррі (41 рік), Велика Британія, Манчестер:


- Зараз в моїй країні не потрібно носити маски на вулиці або в парках. Це було обов’язковим лише на початку пандемії, коли в нас був жорсткий локдаун. Тоді ми могли залишати домівки лише з поважних причин і тільки при наявності дозволу.


Щодо магазинів та супермаркетів, вони самі вирішують, які заходи застосовувати – держава може лише давати поради. Але штрафи за відмову надіти маску є, вони можуть сягати £1000.


Нещодавно відкрили школи, але спортзали все ще закриті.


Зараз дозволили мандрувати країною, а не так давно регіони ділилися на 3 «зони» за рівнем захворюваності. І подорожувати дозволяли лише по регіонам з тієї ж «зони», що й твоя.


У нас схвалили для використання 3 вакцини: Pfizer, Moderna та вакцину Оксфордського Університету (AstraZeneca).



Анна (46 років), Нідерланди, Амерсфоорт:


- Молодша школа у Нідерландах все ще закрита, учні старших класів можуть відвідувати максимум 50% уроків. На практиці вони ходять до школи 1 день на тиждень. Університети закриті.


Маски ми зобов’язані одягати лише в приміщеннях публічного призначення.


Подорожувати країною дозволяється, але бари та ресторани закриті вже довше ніж пів року. В країні запроваджена комендантська година з 22.00 до 4.30, штраф за порушення якої становить 95 €.


У Нідерландах застосовують вакцини Pfizer, AstraZeneca та Jansen. Робити щеплення бажають не всі, але очікується, що до 21 липня усі дорослі голландці отримають першу дозу вакцини.


Заборонено зустрічатися з людьми, що не являються членами твоєї родини або не входять в постійне коло спілкування – але сьогодні (розмова відбувалася 20 квітня) деякі карантинні заборони переглянуть, і сподіваюся, що саме цю скасують.



 Ніко (27 років), Філіппіни, Маніла:


- На Філіппінах немає штрафів за недотримання карантинних вимог. Замість цього тебе можуть змусити виконати якісь фізичні вправи або громадські роботи – наприклад, прибрати територію у своєму районі.


Навчання у школах відбувається тільки дистанційно, заборонена робота спортзалів, скасовано всі концерти та публічні заходи.

Подорожувати між містами дозволяється лише у разі надзвичайної потреби.


Вакцинуватися люди здебільшого бояться: вони вірять, що вакцина містить речовину, яка бере людину під повний контроль. Щеплення роблять препаратами Sinovac, Pfizer, AstraZeneca та Спутнік-V.



Якоб (35 років), Норвегія, Ставангер:


- Маски обов’язково носити в магазинах та інших приміщеннях, надворі їх можна не вдягати, але більшість громадян все одно ходять у масках. Штраф за порушення будь-якого правила карантину становить 10000 норвезьких крон (близько 1100 $).


Країна розділена на «зони» за рівнем захворюваності, які мають градацію. Приміром, я живу у «червоній» зоні «А» (це дещо гірше, ніж звичайна «червона» зона), тож у нас, на відміну від більшості регіонів, закриті школи, бари, кінотеатри, театри. До твоєї оселі протягом тижня може завітати максимум двоє гостей, а взагалі за цей період дозволено спілкуватись не більше ніж з п’ятьма людьми. Останнє правило не стосується робочих моментів, тож на мою думку воно дещо безглузде.


Країною дозволено подорожувати – але маска постійно має бути на обличчі.


Вакцинація у нас просувається повільно, але стабільно. Люди почали вагатися після халепи з AstraZeneca. Зараз у Норвегії застосовують тільки Pfizer.



Марія (47 років), Росія, Санкт-Петербург:


- Маски ми маємо носити лише в приміщеннях, а щодо штрафів… Мабуть вони є – але лише на папері. Не знаю нікого, хто б реально отримав штраф за недотримання карантинних вимог.


Навчальні заклади в країні іноді закриваються, але здебільшого працюють. З подорожами проблем немає.


Щеплення легко отримати лише мешканцям мегаполісів, а от у невеличких містечках з цим у людей виникають проблеми. Щеплення безкоштовне, і щоб отримати його, треба надати лише паспорт та страховий поліс. Але люди мало довіряють лікарям і взагалі будь-кому. Зокрема, вони не вірять у безпечність вакцини. В Росії використовують Спутнік-V, у меншій кількості – EpiVacCorona, ще кілька вакцин незабаром з’являться на ринку.


У метро, в супермаркетах людей просять вдягати маски – але часто ці прохання ігноруються. Почастішали випадки агресії з боку осіб, які не бажають вдягати маски, у транспорті часто доходить навіть до бійок. Складається враження, що всім байдуже на хворобу.



 Алексіс (44 роки), Франція, Бордо:


- Ми зобов’язані носити маски завжди і всюди – у тому числі в парках. За невиконання – штраф 135 €.


Зараз школи закриті, але очікується що це лише до травня. Ще не так давно ми могли подорожувати країною, проте у квітні це скасували. Якщо ж конче необхідно скористатися літаком, обов’язково показати негативний ПЛР-тест.


У нас люди здебільшого хочуть вакцинуватися: згідно опитувань, таких близько 70%. Щеплення проводиться вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Зараз вакцинують тих, хто старше 55 років.



 Барбара (48 років), Іспанія, Каталонія:


- Поза межами власного помешкання носити маску обов'язково, штраф за порушення цього правила – 1400 €. Звісно, людям це не подобається, але я жодного разу не бачила когось без маски: навіть діти їх вдягають.


Заборонено подорожувати за межі регіону, кордони Каталонії наразі закриті.


Вакцинація йде за планом. Зареєструватися можна онлайн або у найближчій клініці, і коли надійде черга, ти отримаєш СМС або сповіщення на e-mail. Люди вакцинуються вельми охоче.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 штрафи вакцинація вакцинація у різних країнах карантинні вимоги
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Коментарі: 4

151
AMD:
Сьогодні, 10:09

Занимательный факт. "Пандемия" в Китае закончилась в марте прошлого года.


11 4
497
Кавоман:
Сьогодні, 10:27

Цитата: AMD

Занимательный факт. "Пандемия" в Китае закончилась в марте прошлого года.

Я б сказав так:

"Занимательный факт. Пандемия в Китае "закончилась" в марте прошлого года."


6 7
26
Andy:
Сьогодні, 14:17

Цитата: AMD

Занимательный факт. "Пандемия" в Китае закончилась в марте прошлого года.

А вот факт еще занимательнее: в Северной Корее вообще пандемии не было и нет.

Понимаете теперь, насколько факты бывают "занимательными"? laughing laughing


2 0
715
evil:
Сьогодні, 14:43

Хм...Від представників України жодного коментаря. То додайте мій:

Артур (43 роки), Україна, Кременчук:
У моїй країні вся боротьба з короновірусом зведена до рівня квартального шапіто. Квартальному полудурку все до одного місця. Воно без маски у карантин бігало по Буковелях. Потім Буковель отримав лідерство як джерело розповсюдження. Але розсадник зарази не прикрили, бо то є власність квартального кодла. А квартальне кодло має отримувати надприбуток. У країні з вацінацією повна срака. За два місяця квартальне кодло спромоглося вакцинувати лише 1% населення, та й то лише перший раз. Ціна закупки вакцини є таємницею, що є ознакою корупційної складової. На карантині шмонають тількі тих, кто ніяк не відноситься до квартального кодла. Для своїх перепон немає. Населення України покинуте на призволяще. Виживайте як вмієте. Але кваратальний пісюаніст все одно задоволений. Бо вважає себе найкращім припездентом із усіх. 

 

 


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