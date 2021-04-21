На Полтавщині браконьєри наловили риби на 35 тисяч гривень

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 705

Ловити зараз рибу можна лише з берега

20 квітня правоохоронці виявили двох чоловіків, які незаконно рибалили на території Глобинської та Лубенської територіальних громад, повідомляє пресслужба поліції.





Так у прибережній смузі Сулинської затоки, поблизу села Шушвалівка у Глобинській тергромаді, рейдова група виявила 32-річного місцевого мешканця, який на ліскову сітку наловив близько 40 кг риби. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить близько 30 тис. грн. Речові докази вилучені.





Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом).









Ще один факт вночі 20 квітня викрили поліцейські Лубенщини спільно з працівниками Полтавського рибоохоронного патруля.

61-річний мешканець Пирятина, на «павука» виловив 12 кг риби на 6 тис. грн.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.





Нагадаємо, з 1 квітня діє заборона на вилов у нерестовищах риби. Відповідна заборона діє на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищі у межах адміністративної території Полтавської області – з 25 березня по 9 червня (включно). На інших рибогосподарських водних об’єктах – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок з 1 квітня по 30 червня.