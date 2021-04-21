«З чого платити податки? Хоч йди красти...» Не всі ФОПи можуть отримати карантинну допомогу

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 628 Коментарів: 2

І уряд, і президент широко рекламують допомогу ФОПам та найманим працівникам, які залишилися без роботи під час карантину — 8 тисяч гривень від держави.





«Президент закликає малих підприємців і працівників у «червоних» зонах подавати заявки на порталі «Дія» для отримання державної допомоги», - з таким заголовком вийшла сьогодні новина на урядовому порталі.



Натомість кременчуцький підприємець Павло Павелко, який був змушений зачинити магазин канцтоварів на час карантину «червоної зони», розповів ТЪ, як не зміг отримати допомогу. Ні для себе, ні для найманих працівників-продавців. Бо перелік КВЕДів, за якими надається цей вид допомоги, обмежений.





- 15 числа прийшла комісія з виконкому — закрили магазин. Сказали, що не можна працювати у червоній зоні. Я спробував оформити допомогу через портал «Дія», почали реєструватися. Але, виявляється, Кабмін прибрав з переліку наш КВЕД (4762 — торгівля канцтоварами та газетами). Що ж це виходить? Працювати ми не маємо права, на допомогу — теж не маємо права, а податки — платіть! Куди звертатися? З чого платити податки? Коло замкнулося — хоч йди красти, - обурюється підприємець.

За його словами, за півмісяця має сплатити близько 32 тисячі гривень податків — у тому числі ЄСВ за найманих працівників. У виконкомі, мовляв, сказали - працюйте на доставку. Але канцтовари — не ті товари, які хтось замовлятиме, тим більше, що школярі теж у карантині.



Павло хоче звернутися на гарячу лінію уряду та президента — просити, аби розширили перелік тих, хто може претендувати на допомогу від держави.

- Якщо ми не маємо права працювати — тоді мали б отримати допомогу і не платити податки! - слушно зауважує підприємець.









У мерії сказали: нічим допомогти не можуть...



Керівниця управління торгівлі виконкому Людмила Жорняк також входить до так званого «антикоронавірусного» батальйону, який перевіряє роботу закладів торгівлі. Проблема підприємця, що має магазин канцтоварів, їй відома. Проте вона зауважує: вирішити його питання можуть лише на рівні держави.





- Раніше у Постанові Кабміну станом на грудень був інший перелік КВЕДів, більш розширений. І більше людей змогли скористатися цією допомогою (за умови, якщо вони добросовісні платники податків). Зараз цей перелік скоротили. Крім того, по телебаченню пройшла інформація, що буде доплата з місцевого бюджету. Але це неможливо. Бо, по-перше, такі суми не передбачені у міському бюджеті на 2021 рік. По-друге, бюджет у місті не виконується. Крім того, цей вид допомоги якраз декларувала держава. Так, були звернення з цього приводу від держави до місцевих громад, ОТГ. Було засідання в Асоціації міст України — усі міські голови визнають, що допомога підприємцям потрібна, але видавати цю допомогу з бюджетів не можуть, - коментує Людмила Жорняк.

На жаль, допомога з часткового безробіття, яка оформляється через Центр зайнятості, передбачена лише для виробників продукції. Торгівля не потрапляє до тих, хто може претендувати на цей вид допомоги.