Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 червня

Влада закликає громадян в період травневих свят та Великодня залишатися вдома, адже масові скупчення можуть призвести до нової хвилі захворюваності
Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації (карантин) в Україні через ситуацію з коронавірусом до 30 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, особливо таку обачність та свідоме ставлення люди мають показати в період травневих свят та Великодня. Влада закликає громадян у ці дні залишатися вдома, адже масові скупчення можуть призвести до нової хвилі захворюваності.