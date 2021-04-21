Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 червня

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Влада закликає громадян в період травневих свят та Великодня залишатися вдома, адже масові скупчення можуть призвести до нової хвилі захворюваності

Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації (карантин) в Україні через ситуацію з коронавірусом до 30 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.





Що це означає? Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких, - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.





За його словами, особливо таку обачність та свідоме ставлення люди мають показати в період травневих свят та Великодня. Влада закликає громадян у ці дні залишатися вдома, адже масові скупчення можуть призвести до нової хвилі захворюваності.





- Лише наша обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити вірус, - зазначив прем'єр-міністр.