На Лубенщині знайшли та знищили авіабомбу часів Другої світової війни

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Ввечері 19-го квітня Службі порятунку 101 повідомили про небезпечну знахідку — поряд с селом Іващенки Лубенського району виявили щось схоже на снаряд. Фахівці, які тоді ж прибули на виклик, з'ясували, що це авіабомба АО-10, випуск яких почали ще до початку Другої світової.

20-го квітня піротехніки обстежили територію навколо, — шукали іншу вибухівку, але нічого не знайшли. Також вони забрали авіабомбу на спеціальний підривний майданчик, і о 12.30 її здетонували.





Цього ж дня вже іншим загоном була виявлена ще одна авіабомба — на цей раз в селі Іванівка. Місце знахідки охороняють, і сьогодні, 21-го квітня, ще одне нагадування про воєннє минуле мають вилучити та також знищити.