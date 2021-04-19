З 10 спроби на Полтавщині затвердили порядок використання прапорів

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Проголосувати вдалося лише з другої спроби

На засіданні сесії облради, 9 квітня, депутати затвердили порядок використання прапорів на території Полтавської області. За рішення з другої спроби проголосували 48 депутатів.





Порядок визначає, що на Полтавщині мають використовуватись Державний Прапор України, Полтавської області та Євросоюзу.





Державний Прапор має постійно встановлюватись на адмінбудівлях, службових кабінетах сільських, селищних, міських голів, очільників облрад, райрад та керівників підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл і селищ.





Згідно з документом, встановлений або вивішений прапор не повинен торкатися землі, води, підлоги, дерев чи інших предметів.





Урочистий підйом прапорів біля обласної ради здійснюватимуть за розпорядженням голови:

державний прапор – 23 серпня (День Державного Прапора України), 28 червня (День Конституції України) та 24 серпня (День незалежності України);

прапор Полтавської області – 22 вересня (дата створення області);

прапор Європейського Союзу – на День Європи.





Зауважимо, що цей проєкт затверджували депутати двох скликань. Каменем спотикання був червоно-чорний прапор. Після того, як з проєкту прибрали пункт про встановлення червоно-чорного стягу й порядок вивішування його у Полтавській області - рішення прийняли.



