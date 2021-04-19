Кременчук, Освіта

Маленька кременчужанка Лідія Шевцова перемогла у Всеукраїнському конкурсі малюнків

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На творчий конкурс «Охорона праці очима дітей» – 2021 всього надіслали 14 316 малюнків

На X Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» – 2021 у І віковій групі (від 6 до 10 років) найкращим визнали роботу кременчужанки Лідії Шевцової. Як сповістив департамент освіти Кременчука, тематикою конкурсу була безпека праці та здоров’я працівників у будь-яких галузях і сферах діяльності. Усього учасники надіслали 14 316 малюнків.


 

Лідія є вихованкою художньої студії «Кольорові олівці» Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти «Лідер» (керівник студії – Людмила Ковшуцька).


Кременчужанка посіла ІІ місце у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу малюнків «Охорона праці очима дітей»
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс рисунки охрана труда
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