Маленька кременчужанка Лідія Шевцова перемогла у Всеукраїнському конкурсі малюнків

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 470

На X Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» – 2021 у І віковій групі (від 6 до 10 років) найкращим визнали роботу кременчужанки Лідії Шевцової. Як сповістив департамент освіти Кременчука, тематикою конкурсу була безпека праці та здоров’я працівників у будь-яких галузях і сферах діяльності. Усього учасники надіслали 14 316 малюнків.





Лідія є вихованкою художньої студії «Кольорові олівці» Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти «Лідер» (керівник студії – Людмила Ковшуцька).



