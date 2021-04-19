Патрульні затримали двох кременчужан з підозрілими згортками

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 553 Коментарів: 1

Поліцейські зупинили двох кременчужан, які вели себе підозріло, та виявили у обох згортки з наркотиками, повідомляє пресслужба поліції.

Перший випадок стався у провулку Гвардійському — увагу патрульних привернув 29-річний чоловік, який дивно себе поводив. При перевірці виявилось, що у нього в кишені є паперовий згорток, в якому, як повідомив сам порушник, знаходиться канабіс.

Також наряд поліції, патрулюючи провулок Андрія Ізюмова, помітив 40-річного чоловіка, який при появі правоохоронців заховав щось у кишеню та різко змінив напрямок руху на протилежний. Такий рішучий маневр зацікавив патрульних, які наздогнали громадянина та провели поверхневу перевірку. В результаті знайшовся ще один пакунок підозрілого змісту. Щоправда, цього разу порушник не захотів сам розказувати, що ж там цікавого всередині.

В обох випадках на місце події прибули слідчі, які з'ясують склад злочину. І незалежно від показань потенційних правопорушників обидві загадкові речовини пройдуть експертизу, на якій буде встановлена їх справжня природа.