Кременчужанка посіла ІІ місце у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу малюнків «Охорона праці очима дітей»

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Робота Лідії Шевцової представлятиме Кременчук та Полтавщину у фінальному турі у Києві

Вихованка художньої студії «Кольорові олівці» КМЦПО «Лідер» Лідія Шевцова (під керівництвом Людмили Ковшуцької) посіла ІІ місце у першій віковій групі (6 – 10 років) у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».





Як інформує департамент освіти Кременчука, понад 700 творчих робіт від маленьких мешканців Полтавщини взяли цього року участь у регіональному турі конкурсу від ДП «Редакція журналу «Охорона праці», що проходить за підтримки Державної служби України з питань праці. Переможців визначили на початку березня.





Малюнок Лідії Шевцової «Охорона праці неповнолітніх» представлятиме Кременчук та Полтавщину у фінальному турі Всеукраїнського конкурсу у Києві.