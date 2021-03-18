Кременчук, Освіта

Кременчужанка посіла ІІ місце у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу малюнків «Охорона праці очима дітей»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 214

 

Робота Лідії Шевцової представлятиме Кременчук та Полтавщину у фінальному турі у Києві

Вихованка художньої студії «Кольорові олівці» КМЦПО «Лідер» Лідія Шевцова (під керівництвом Людмили Ковшуцької) посіла ІІ місце у першій віковій групі (6 – 10 років) у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».


Як інформує департамент освіти Кременчука, понад 700 творчих робіт від маленьких мешканців Полтавщини взяли цього року участь у регіональному турі конкурсу від ДП «Редакція журналу «Охорона праці», що проходить за підтримки Державної служби України з питань праці. Переможців визначили на початку березня.


Малюнок Лідії Шевцової «Охорона праці неповнолітніх» представлятиме Кременчук та Полтавщину у фінальному турі Всеукраїнського конкурсу у Києві.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс рисунки охрана труда
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх