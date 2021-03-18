Кременчук, Шукаю господаря

Зеленоокий кіт з Молодіжного шукає люблячу родину

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 517

 

Пухнастик знаходиться у Спецсервісі

До Спецсервісу 12 березня надійшов пухнастик з зеленими очима. Як повідомляють у групі Спецсервіс-Кременчук кіт мав рану під лапою. Чотирилапого зловили на Молодіжному на вулиці Княгині Ольги, 18. 


КП Спецсервіс-Кременчук, вул. Горького, 48/75

  • 067-203-21-97 – черговий телефон, Спецсервіс.
  • 098-779-54-42 – Кожушко Марина Володимирівна, керівник служби відлову та утримання 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кіт Спецсервіс-Кременчук
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