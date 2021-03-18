Зеленоокий кіт з Молодіжного шукає люблячу родину

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 517

До Спецсервісу 12 березня надійшов пухнастик з зеленими очима. Як повідомляють у групі Спецсервіс-Кременчук кіт мав рану під лапою. Чотирилапого зловили на Молодіжному на вулиці Княгині Ольги, 18.





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