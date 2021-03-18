Кременчуцький пологовий ще не отримав вакцину БЦЖ, якою щеплять новонароджених від туберкульозу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 295

Дітей, яких виписують з перинатального центру без щеплення, ставлять на облік

Кременчуцький перинатальний центр ще не отримав вакцину БЦЖ, якою щеплять новонароджених від туберкульозу*. Про це ТЪ повідомив директор цього медзакладу Радомир Сербін.





У попередньої партії вакцини БЦЖ, яка була закуплена Україною, 31 січня закінчилися реєстрація та термін придатності, а нової до нашої країни не доправили. Тому вже кілька місяців новонароджених виписують з пологових будинків без цього щеплення.





Разом з тим, 11 березня Міністерство охорони здоров'я опублікувало інформацію про те, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 450 тисяч доз вакцини БЦЖ, виробленої Serum Institute of India, а пізніше має надійти ще 640 тисяч доз.





- На сьогоднішній день у нас її немає. Можливо, вона і поступає десь, але до нас вона ще не доїхала, - сказав 18 березня Радомир Сербін про вакцину.





Він зазначив, що дані про малюків, які не отримали щеплення у перинатальному центрі, передають у дитячі поліклініки. Щойно препарат з'явиться, повідомлятимуть батьків і дітей викликатимуть на вакцинацію.





*Дозу БЦЖ вводять на 3–5 день життя малюка. Для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий: у маленьких дітей захворювання протікає у вигляді генералізованої форми – з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.