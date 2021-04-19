Послуга телемедицини запрацює в кожній амбулаторії Полтавщини

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Ігор Панченко, заступник голови Полтавської ОДА з питань цифрового розвитку, розповів про розвиток телемедицини в регіоні.





Особливо актуальною стала телемедицина в умовах боротьбі з COVID-19, адже дистанційна форма консультацій дозволяє не наражати на небезпеку здоров’я як лікарів, так і пацієнтів.





У 2019-2020 роках на Полтавщині за кошти субвенції з державного та місцевого бюджетів закупили 339 програмно-апаратних комплексів для телеметрії та телемедичного консультування для амбулаторій, що працюють в сільській місцевості. Усього на закупівлю обладнання витратили 23 мільйони гривень.





Наразі проводиться навчання лікарів для того, щоб пацієнти з будь-якого населеного пункту області могли отримати консультацію лікаря-фахівця з обласної лікарні ім. Скліфосовського або обласного кардіологічного диспансеру.





Після завершення навчання як пацієнти, так і лікарі отримають доступ до: