Кременчук

Коли і де саме відключатимуть електроенергію 20 квітня у Кременчуці

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Причина відключень – проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 квітня в місті можливі тимчасові відключення електроенергії. Це пов’язане з проведенням поточних та капітальних ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.


З 06.00 до 18.00 до відсутності світла слід готуватись кременчужанам, які проживають за адресами:

  • вул. Небесної сотні, 45, 51, 51/42, 53, 54, 55;
  • вул. Сумська, 1-17;
  • вул. Троїцька, 61/52, 61/52А;
  • вул. 1905 року, 29-54;
  • вул. Шевченка, 70-85;
  • вул. Ірінєєва, 1-9;
  • туп. Сумський, 3-9;
  • просп. Полтавський;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Целіноградська;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Карбишева;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Утьосова;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • вул. Айвазовського;
  • вул. Володимира Винниченка;
  • туп. Айвазовського;
  • пров. Некрасова;
  • пров. Якова Петруся.


З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
  • пров. Кооперативний;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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