Коли і де саме відключатимуть електроенергію 20 квітня у Кременчуці

Причина відключень – проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 квітня в місті можливі тимчасові відключення електроенергії. Це пов’язане з проведенням поточних та капітальних ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 06.00 до 18.00 до відсутності світла слід готуватись кременчужанам, які проживають за адресами:
- вул. Небесної сотні, 45, 51, 51/42, 53, 54, 55;
- вул. Сумська, 1-17;
- вул. Троїцька, 61/52, 61/52А;
- вул. 1905 року, 29-54;
- вул. Шевченка, 70-85;
- вул. Ірінєєва, 1-9;
- туп. Сумський, 3-9;
- просп. Полтавський;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Карбишева;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Утьосова;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Гетьманська;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Михайла Калачевського;
- вул. Айвазовського;
- вул. Володимира Винниченка;
- туп. Айвазовського;
- пров. Некрасова;
- пров. Якова Петруся.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
- пров. Кооперативний;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.