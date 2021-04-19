Коли і де саме відключатимуть електроенергію 20 квітня у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 639

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 квітня в місті можливі тимчасові відключення електроенергії. Це пов’язане з проведенням поточних та капітальних ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.





З 06.00 до 18.00 до відсутності світла слід готуватись кременчужанам, які проживають за адресами:

вул. Небесної сотні, 45, 51, 51/42, 53, 54, 55;

вул. Сумська, 1-17;

вул. Троїцька, 61/52, 61/52А;

вул. 1905 року, 29-54;

вул. Шевченка, 70-85;

вул. Ірінєєва, 1-9;

туп. Сумський, 3-9;

просп. Полтавський;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

вул. Карбишева;

вул. Якова Петруся;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокитнянська;

вул. Утьосова;

вул. Данила Галицького;

вул. Гетьманська;

вул. Генерала Чайки;

вул. Михайла Калачевського;

вул. Айвазовського;

вул. Володимира Винниченка;

туп. Айвазовського;

пров. Некрасова;

пров. Якова Петруся.





З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами: