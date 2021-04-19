Полтавчанин, який намагався відправити скіфські наконечники до Росії, сяде на три роки

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 360 Коментарів: 1

Суд оголосив вирок мешканцю Полтави, який намагався відправити до Росії археологічну колекцію — 53 скіфських наконечники та 3 фрагменти старовинного одягу. Пресслужба прокуратури повідомляє, що контрабанда, за яку чоловік отримав 4500 російських рублів (приблизно 1600 гривень), коштуватиме йому 3-х років позбавлення волі.

У травні 2019 року 37-річний полтавчанинрозмістив на ОЛХ оголошення про продаж археологічної колекції, знайшов покупця у Росії й навіть отримав від нього повну передплату. Чоловік відправив товар у картонній коробці з відділення УкрПошти, вказавши в описі «сувенір (подарунок)». Через декілька днів співробітники Управління Служби безпеки України вилучили посилку і передали її на мистецтвознавчу експертизу.





Зміст відправлення визнали культурною цінністю, пересилання якої за межі України заборонене. При цьому наконечники для стріл датуються VII ст. до н. е. - IV ст. н. е. і мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Дії чоловіка були кваліфіковані Октябрським районним судом Полтави як закінчений замах на вчинення контрабанди. Правопорушнику оголосили вирок — 3 роки позбавлення волі. До набрання вироком сили засуджений знаходиться під особистим зобов'язанням, і протягом 30 днів може оскаржити рішення суду.